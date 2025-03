Après trois ans d’intérim, Ousmane Guindo vient d’être confirmé à la tête de la direction technique nationale (DTN) de la Fédération malienne de football. Le choix du technicien malien, entériné depuis le 7 février, a été officialisé en fin de semaine passée.

Depuis le départ de Mohamed Magassouba, la direction technique nationale (DTN) de la Fémafoot était dirigée par un technicien intérimaire en la personne d’Ousmane Guindo. Après deux appels à candidature pour le recrutement d’un titulaire, le choix entériné par la Fémafoot a été enfin dévoilé. « Ousmane Guindo a été nommé directeur technique national (DTN) de la Fédération malienne de football. Cette nomination a été entérinée par le Comité exécutif de la Fémafoot lors de sa réunion ordinaire du vendredi 7 février dernier, qui a approuvé le choix du jury de dépouillement en confirmant le choix de Monsieur Ousmane Guindo comme DTN. Cette nomination concrétise l’engagement d’Ousmane ainsi que la reconnaissance de ses qualités professionnelles et personnelles. Menant une carrière dédiée au football et avec plus de 2 ans de gestion à la tête de la Direction technique nationale en tant qu’intérimaire, Ousmane Guindo connaît et maîtrise parfaitement les rouages du football malien », a indiqué la Fédération dans un communiqué.

Ancien entraîneur de plusieurs clubs maliens dont le Stade malien de Bamako, Ousmane Guindo est également instructeur Caf. Fort de ce statut, la Fémafoot a indiqué qu’il a piloté plusieurs formations, stages de renforcement des capacités et des sessions de restitution dédiés aux entraîneurs et éducateurs locaux. Il a également, dit-on, apporté son assistance technique auprès des sélections nationales U17 et Séniors Dames. « Son expérience et sa connaissance dans le domaine seront des atouts majeurs pour mener à bien les nombreux défis qui attendent la Fémafoot », ajoute l’instance dirigeante du football malien.

Durant sa période d’intérimaire, notamment de juillet 2022 à nos jours à la tête de la direction technique nationale, Ousmane Guindo a fait bénéficier son expertise à : 169 entraineurs bénéficiaires des sessions de recyclage, 319 entraineurs formés à Bamako, Sikasso et Gao en 6 Licences D fédérale, 308 entraineurs formés en 4 Licences C de la Caf, 109 entraineurs formés (Sessions de restitution et de renforcement des capacités), 30 entraineurs formés (Stage FIFA des entraîneurs du football féminin U-17), 36 entraineurs et éducateurs formés (Stage de renforcement des capacités en collaboration avec les ex-internationaux du Mali) en plus de plusieurs stages de mise à niveau effectués dans les communes et d’autres villes telles que : Kati, Banamba, Kolokani.

Moussa Bangaly

