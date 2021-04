Doléances de Banamba à la Femafoot : La restauration du stade Bakary Simpara, la construction d’un stade moderne et l’accompagnement de l’Avenir de Banamba

Dans son intervention, l’adjoint au maire, Cheick Fantamady Diallo, a laissé entendre qu’il est inadmissible que Mamoutou Touré dit Bavieux puisse faire rayonner le football sans visiter Banamba (la ville de Banou Makadji et de son épouse). Il a invité le président de la Fémafoot à penser à la restauration du stade Bakary Simpara de Banamba qui n’a pas changé depuis sa construction.

Sidi Nanakassé (président du district de football de Banamba), après avoir félicité Mamoutou Touré dit Bavieux pour son élection au Conseil de la Fifa, a dit qu’en venant à Banamba, Bavieux a tenu sa promesse de campagne d’août 2019. Et cela, a-t-il précisé, par la grâce de Banou Makadji. Pour lui, cette visite de Bavieux à Banamba est source d’espoir pour la vulgarisation du football et sa pratique par des jeunes. Il a sollicité du président de la Fémafoot, la construction à Banamba d’un stade moderne en vue du développement du football dans leur localité car l’ancien stade Bakary Simpara ne répond plus aux normes.

Autre doléance, il a demandé à la Fémafoot l’accompagnement de l’Avenir de Banamba qui est en 2e division pour lui permettre d’accéder à la 1ère division.

Dans sa déclaration, M’Pa Sylla (le président de la Ligue de football de Koulikoro) a rendu un vibrant hommage à Banou Makadji pour avoir initié la visite du président de la Fémafoot à Banamba. Il a reconnu que Banou Makadji a beaucoup fait pour le football dans la région de Koulikoro. Et qu’il a été élu à la tête de la Ligue de football de Koulikoro grâce au soutien de l’homme. Il lui a promis de l’associer à toutes les activités de sa ligue et à changer de pieds de danse dans la crise du football en ramenant la cohésion et l’unité pour que les joueurs jouent au football. Il a sollicité, du président, la rénovation de l’ancien stade et la construction d’un stade moderne.

Après ce cérémonial, la visite du stade Bakary Simpara a mis fin au séjour de la délégation de la Fémafoot à Banamba.

Siaka DOUMBIA

Commentaires via Facebook :