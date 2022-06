En lice pour la qualification pour la coupe d’Afrique des nations, qui se tiendra en Côte d’Ivoire 2023, les Aigles du Mali, après leur brillante victoire contre le Congo, ont croisé le fer contre le Soudan ce jeudi 9 juin. Au terme de la rencontre, le Mali s’est imposé au bout du suspense.

Lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cote d’ Ivoire 2023, les Aigles du Mali se sont rendus à Kampala pour affronter le Soudan. Une rencontre qui s’est soldée par une brillante victoire des poulains de Eric Sékou Chelle, sur un score de 3-1. Mohamed Camara, SekouKoita et AliouDieng ont marqué pour le Mali.

Au début de la rencontre, les Crocodiles ont ouvert le score suite à un but concédé contre son camp par le défenseur malien Kiki Kouyaté. Cela n’a pas ébranlé le moral des Aigles qui, du retour des vestiaires, ont égalisé grâce à une passe millimétrée de El Bilal Touré pour Mohamed Camara qui a trouvé le chemin des filets.

Dominateur après le but égalisateur, les Maliens ont maintenu la pression sur le but des soudanais. Mais dans la foulée, l’attaquant malien Ibrahim Koné s’est vu expulsé de la rencontre à la 78ème minute de jeusuite pour avoir commis une faute. Les Aigles se retrouvent ainsi réduits à 10 pendant le reste de la rencontre.

En dépit de cette réduction numérique, les joueurs maliens ont gardé le cap. L’entrée en jeu de Moussa Djenepoa donné un souffle nouveau aux Aigles et l’apport offensif du joueur a permis à AliouDieng de marquer le deuxième but à la 93ème minute.

Insatisfaits de ce score et pour se mettre définitivement à l’abri, les Maliens ajoutent un 3ème but à la 95ème minute et empochent de facto les trois points.

Une autre victoire après celle obtenue au stade du 26 mars la semaine derrière qui place le Mali en tête du groupe G avec 6 points au compteur pour deux victoires. Les aigles sont suivis par le Congo 3 pts, la Gambie 3 pts et le Soudan qui ferme la marche avec 0 point.

Les supporters des Aigles sont en euphorie après ce succès enregistré par leur équipe nationale qui vient,en effet, de loin. Éliminé de la coupe du monde des nations suite à la défaite contre la Tunisie, les poulains de Eric comptent mettre les bouchées doubles pour fouler les pelouses ivoiriennes et essayer de revenir avec ce trophée tant convoité par Bamako.

Les félicitations pullulent sur les réseaux sociaux après cette victoire. ‘’Les peuples maliens et la mère des orphelins BatoulyNiane avec les membres du Mouvement “AN BIKO ” vous remercient pour la victoire contre Soudan’’, pouvait-on lire sur la page officielle de cette grande admiratrice du football malien. Celle-ci avait offert des milliers de billets lors du match de qualification contre la Tunisie.

De son côté, Djibril Traoré, journaliste sportif, dira qu’il s’agit d’un décollage réussi pour les Aigles du Mali. « C’est peut-être un nouvel élan pour notre football! Ensemble, tout devient possible alors unissons-nous autour du nouvel entraîneur et de son staff pour rendre possible une brillante qualification à cette CAN ivoirienne qu’on ne doit rater pour rien au monde », dit-il.

Ahmadou Sékou Kanta

