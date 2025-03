Les rideaux sont tombés sur les éliminatoires de l’Afrobasket 2025. Les équipes devant y prendre part sont désormais connues dont celle du Mali qui a décroché son ticket lors de la dernière fenêtre qualificative. A cette occasion, un joueur malien, à savoir Siriman Kanouté, s’est illustré aux côtés de 4 autres athlètes qui ont marqué les derniers jours desdites éliminatoires. Fiba.com est revenue sur la prestation de ces différents joueurs.

L’édition 2025 de l’AfroBasket sera organisée par l’Angola, ancien champion, qui tentera de remporter un 12ème titre. Les 16 équipes qui participeront cette année à l’AfroBasket de la FIBA du 12 au 24 août ont été confirmées, certaines équipes ayant obtenu leur place lors de la dernière journée de qualification. Un quintet d’individus a réalisé des performances exceptionnelles pour envoyer leurs équipes au championnat africain de cette année avec style.

Ousmane Dramé

La Guinée ayant besoin d’une victoire sur le Kenya pour se qualifier, Dramé, 33 ans, a été l’homme du match, inscrivant 19 points et ajoutant 10 rebonds en un peu plus de 31 minutes sur le parquet. Drame, qui a distribué quatre passes décisives lors de la victoire 57-44 de son équipe, scellant ainsi sa troisième participation consécutive à la compétition africaine, a réussissant cinq de ses six tentatives de derrière l’arc et terminant avec un taux d’efficacité de 26.

Karim Mané

L’arrière basé en Grèce a joué un rôle déterminant dans la victoire du Sénégal 83-76 en prolongation contre le Cameroun, en marquant 13 points et en prenant neuf rebonds. Il a également distribué sept passes décisives et effectué deux interceptions. S’il n’y avait pas eu ses sept pertes de balle, le joueur de 24 ans aurait terminé avec une meilleure note d’efficacité que 18. Le Camerounais Fabien Ateba a réussi un tir au-delà de l’arc pour égaliser le score à 69, et Mane a réussi un tir en prolongation, tandis que son coéquipier Brancou Badio a marqué six de ses 17 points dans la période supplémentaire et distribué 10 passes décisives pour sceller la victoire.

Childe Dundao

Déjà qualifié en tant qu’hôte de l’AfroBasket 2025, l’Angola ne s’est pas laissé abattre lors de son affrontement avec la Tunisie, championne en titre. Le meneur de jeu Dundao a réussi 5 de ses 9 tirs à trois points, 4 dans la raquette et 8 de ses 9 tirs pour terminer avec 31 points, dont 12 dans le deuxième quart-temps quand lui et Jilson Bango ont permis aux Angolais de prendre l’avantage et de tenir bon jusqu’à la victoire 73-62. Il a ajouté cinq rebonds et autant de passes décisives pour terminer avec une note d’efficacité de 30 dans un match où il n’a commis qu’une seule faute.

Caleb Agaba

Le joueur olympique de Tokyo a été une bénédiction pour le Nigeria d’Abdulrahman Mohammed. Pour le deuxième match consécutif, Agada a été une épine dans le pied de ses adversaires, inscrivant 23 points lors d’une victoire convaincante 77-62 sur les demi-finalistes de l’AfroBasket 2021, le Cap-Vert. Le joueur de 30 ans a joué un peu plus de 30 minutes et a terminé à deux rebonds d’un double-double, tout en ajoutant six passes décisives et cinq interceptions pour une note d’efficacité de 29. Le Nigerian est entré dans la compétition après un départ de 0-3, mais sa présence perturbatrice sur le terrain a aidé les siens à réaliser une série de 3-0 pour se qualifier, avec une moyenne de 19 points, 7,7 rebonds et 6,3 passes décisives.

Siriman Kanouté

Double MVP de l’AfroBasket U18, Kanouté a repris là où il s’était arrêté lors de la victoire 75-72 du Mali sur le Soudan du Sud, le pays le mieux classé en Afrique, en réalisant une nouvelle performance éblouissante avec 37 points, un record dans le tournoi. Lors de la victoire du Mali sur le Maroc, il a contribué à hauteur de 23 points, réussissant 7 des 9 tirs sur le terrain, deux tirs à trois points et 7 sur 8 aux lancers francs. Il a été le meilleur pourvoyeur de passes du Mali avec neuf, sept rebonds et cinq interceptions, alors que les Africains de l’Ouest terminaient leur campagne avec un bilan de 3-3.

Moussa Bangaly, avec Fiba.com

