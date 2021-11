Les derniers matches de poules des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, zone Afrique, se sont disputés le mardi. A l’issue de cette 6e journée, l’identité de l’ensemble des 10 premiers de poules est connue. Ces 10 équipes s’affrontent au dernier tour, au mois de mars, pour déterminer les 5 représentants africains au Mondial qatari.

Qualifié au dernier tour depuis le jeudi 11 novembre après sa large victoire de 3-0 sur le Rwanda lors de la 5e et avant dernière journée de poules, le Mali attendait les derniers matches de la 6e et dernière journée de poules pour avoir une idée de son éventuel adversaire du dernier tour qualificatif pour la prochaine édition de la Coupe du monde. Depuis le mardi passé, c’est désormais chose faite avec les ultimes rencontres de poules jouées à l’issue desquelles l’ensemble des 10 qualifiés à cette dernière étape éliminatoire ont été connus. En plus du Mali, il s’agit de : Maroc, Sénégal, Algérie, Nigéria, Tunisie, Egypte, R.D Congo, Ghana et Cameroun.

Expliquant se baser sur le dernier classement, la Fifa a fait savoir que les 5 premiers vont constituer des têtes de série lors du tirage au sort du dernier tour prévu pour le 18 décembre à Doha dans la capitale qatarie. De ce fait, le Mali étant 10e du dernier classement Fifa va tomber sur l’un des adversaires suivants. Il s’agit de : Algérie, Nigeria, Sénégal, Tunisie et Maroc qui sont tous mieux classés que les Aigles du Mali.

Après le tirage, les 10 pays encore en course vont s’affronter une équipe contre une autre en aller-retour avec match retour chez la tête de série. Les 5 vainqueurs rejoindront directement le Qatar pour représenter l’Afrique à la plus grande fête du ballon rond prévue pour novembre 2022.

A la suite de la qualification des Aigles du Mali pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe du monde, beaucoup de personnalités se sont exprimées sur le parcours élogieux de la bande au sélectionneur Mohamed Magassouba, auteure de 5 victoires et d’un match nul en 6 journées disputées pour un total de 16points sur 18 possibles.Mamoutou Touré « Bavieux », président Fémafoot

« Je remercie et sollicite les autorités à plus d’efforts »

« Quelle belle qualification pour les matches de barrage ! Je veux ici saluer la performance de l’équipe nationale au complet : joueurs, encadrements, supporteurs et partenaires. Le chemin est long et sinueux …. J’exhorte nos jeunes, malgré les difficultés qui sont inhérentes à ce genre d’exercice, à continuer leur chemin avec conviction et patriotisme comme à l’accoutumée. Je remercie les autorités pour leur soutien indéfectible et les sollicite à plus d’efforts car la dernière ligne est encore plus difficile. »

Mossa Ag Attaher, ministre des Sports

« Sans crainte, nous irons chercher notre première qualification au Mondial »

« Nous clôturons ainsi cette étape des éliminatoires avec 16 points sur 18 possibles … J’adresse mes vives félicitations à la Fédération malienne de Football, à l’encadrement technique et aux joueurs pour le travail abattu durant cette phase de poules. Avec cette belle performance, nous irons chercher notre première qualification au Mondial en mars prochain sans crainte. Bravo les Aigles du Mali ! En route pour la prochaine Coupe du Monde. InshaAllah. »

COUPE DU MONDE, ZONE EUROPE

Trois places pour 12 prétendants.

Devant donner 13 représentants lors de la prochaine Coupe du monde, l’Uefa organisera des barrages pour compléter son quota après la qualification directe au Mondial des 10 premiers de la phase de poules des éliminatoires. C’est dire qu’il reste 3 places à composter en Europe. Trois places pour 12 prétendants.

Les 12 barragistes qui se disputeront les 3 derniers tickets de la zone Europe, en mars prochain, pour accéder à la Coupe du monde 2022 au Qatar, sont connus. Avec des pays comme l’Italie, le Portugal, la Suède ou encore la Pologne, cela promet de belles affiches, mais surtout de la casse.

C’est dire qu’il y a du très lourd en perspective. Accrochée par l’Irlande du Nord (0-0) et doublée par la Suisse, l’Italie, championne d’Europe en titre, fait partie des ogres de ces barrages, au même titre que le Portugal de Cristiano Ronaldo, champion d’Europe 2016, surpris à domicile par la Serbie, vainqueur sur le score de 2 buts à 1. Mais la Nazionale et la Seleção vont devoir se méfier car de nombreuses sélections, comme la Pologne de Robert Lewandowski, la Suède de Zlatan Ibrahimovic ou encore le Pays de Galles de Gareth Bale, ont bien l’intention d’aller au bout et de jouer les trouble-fêtes. Sans oublier que les autres barragistes que sont la République Tchèque (séduisante lors de l’Euro 2020), l’Écosse, l’Autriche, la Russie (quart de finaliste de son Mondial en 2018), l’Ukraine, ainsi que la Turquie et la Macédoine du Nord n’ont pas l’intention de se laisser faire et de se battre jusqu’au bout dans cette lutte acharnée.

Le tirage au sort de ces barrages aura lieu le 26 novembre prochain à Zurich (Suisse) pour déterminer les affiches de cette dernière marche avant d’atteindre la Coupe du monde. Les 6 demi-finales opposant les 12 barragistes se dérouleront les 24 et 25 mars prochains, avant que les trois finales entre les rescapés soient disputées le 28 ou le 29 mars. Pour rappel, l’Italie et le Portugal, tête de série (statut accordé aux équipes les plus performantes lors des éliminatoires) et qui recevront donc pour les demies, ne pourront pas se rencontrer d’emblée. Un tel scénario est toutefois envisageable en finale. Ce qui veut dire que l’un de ces cadors européens pourrait bien ne pas se rendre au Qatar fin 2022.

Les 12 barragistes pour le Mondial 2022 sont : Italie (tête de série), Portugal (tête de série), Pays de Galles (tête de série), Suède (tête de série), Russie (tête de série), Écosse (tête de série), Pologne, Ukraine, Turquie, Autriche, République Tchèque, Macédoine du Nord.

Quant aux 10 pays européens déjà qualifiés pour la Coupe du monde, ils sont : Allemagne, Belgique, Angleterre, Suisse, Serbie, Danemark, France, Espagne, Pays-Bas, Croatie.

