C’est avec un groupe de 24 joueuses que le sélectionneur des Aigles Dames du Mali, Mohamed Saloum Houssein a regagné depuis quelques jours le Centre d’Entrainement pour Sportif d’Elite de Kabala en vue des préparatifs du deuxième tour éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020. A ce tour, les Aigles Dames du Mali croiseront le fer avec les Éléphantes de Côte d’Ivoire dont la manche aller est prévue pour le samedi 31 août 2019 à Abidjan. Trois jours plus tard, c’est-à-dire le mardi 3 septembre, les deux équipes se donneront rendez-vous à Bamako dans le cadre de la manche retour.

Par ailleurs, on déplore l’absence des deux sociétaires de l’AS Mandé. Il s’agit de la défenseure Aïcha Samaké et le milieu de terrain Bintou Koité qui sont convalescentes.

L’on se rappelle, les Aigles Dames avaient barré la route aux Éléphantes de la Côte d’Ivoire lors du dernier tour éliminatoire de la précédente Can Ghana 2018. Une Can lors de laquelle, les Maliennes avaient atteint les demi-finales pour la première fois de leur histoire. C’est dire que cette double confrontation constitue de chaudes retrouvailles entre les sœurs ennemies

Alassane Cissouma

Liste des 24 joueuses convoquées

Gardiennes (3): Fatoumata Karentao (Usfas), Adoudou Konaté (Super Lionnes), Awa Keita (AS Réal)

Défenseures (8): Aminata Sacko (Super Lionnes), Maïmouna Togola (Super Lionnes), Lala Dicko (AS Réal), Coulouba Sogoré (AS Réal), Fatoumata Doumbia (AS Mandé), Salimata Koné (AS Mandé), Selikene Traoré (Usfas), Aissatou Diadhiou (ES16, France)

Milieux (7): Fatoumata Diarra (AS Mandé), Salimata Diarra (AS Mandé), Aminata Dia (AS Mandé), Binta Diarra (AS Réal), Lala Traoré (AS Réal), Maimouna Traoré (AS Police), Yakaré Niakaté (AS Saint Malo, France).

Attaquantes (6):Bassira Touré (AS Mandé), Aïssata Traoré (Super Lionnes), Oumou Koné (Super Lionnes), Agueissa Diarra (Super Lionnes), Hawa Tangara (AS Réal), Kadidia Teme (AS Green City, Cameroun).

