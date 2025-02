Équipes nationales de football du Mali : Le point sur l’état des préparatifs

La Fédération malienne de football (Fémafoot) a tenu, le samedi 8 février à la Maison de la Presse, une conférence de presse pour évoquer l’état des préparatifs des sélections nationales U17 Garçons ainsi que les Seniors Dames et Hommes.

Conférencier principal, le 3e vice-président Modibo Coulibaly était accompagné du secrétaire général Sidi Bekaye Magassa et du président de la Commission Médias, Abdoulaye Konaté. Dans un compte rendu, la Fémafoot a rapporté que Modibo Coulibaly, en évoquant les U17, a fait savoir que les 4 phases du planning de préparation concocté par le sélectionneur en vue de la prochaine CAN ne pourront pas être exécutées dans leur intégralité après que la DNSEP ait manifesté sa capacité à ne pouvoir prendre en charge que les 2 dernières phases dudit planning. De son côté, la Fémafoot s’emploie à trouver des matchs amicaux contre des pays de la sous-région dont le Burkina en plus de la prévision d’une mise au vert en Arabie Saoudite avant de rallier le Maroc pour la phase finale de la Can U17. S’agissant de l’équipe nationale féminine Seniors, toujours selon la source fédérale, le 3e vice-président a indiqué que son regroupement, dans le cadre des éliminatoires de la Can 2026, se fera au Gabon. Un adversaire que les Aigles affrontent les 20 et 26 février 2025 avec match retour à Bamako. En parallèle, les préparatifs de la phase finale de la Can 2025 sont également dans un coin de la tête en vue d’une participation honorable.

Pour ce qui est des Aigles Seniors, ils seront de nouveau sur le pont au mois de mars prochain dans le cadre des éliminatoires du Mondial United 26. A cette occasion, ils croiseront le fer avec les Comores et la République Centrafricaine. Deux échéances imminentes que les hommes du sélectionneur Tom Saintfiet s’apprêtent à livrer avec combativité et l’esprit de la gagne.

Avant de clore le volet préparatifs des équipes nationales, Modibo Coulibaly a tenu à rappeler que le succès d’une équipe dépend en grande partie de son état de préparation. Occasion pour lui de saluer les efforts jusque-là consentis par les plus hautes autorités du pays en faveur de l’accompagnement du football national. « Pour ce qui est des questions liées à la vie professionnelle du président de la Fémafoot, Mamoutou Touré Bavieux, le 3e vice-président, membre élu du bureau fédéral, a rappelé que le patron de la Fédération a été élu sur la base d’une confiance solide des membres votant qui reste intacte. Il a tenu à préciser que son mandat au sein du Conseil de la Fifa tout comme celui de la CAF courent jusqu’au 12 mars 2025. Deux postes pour lesquels il a juste retiré sa candidature pour le renouvellement de ces deux mandats. Au niveau de la Fémafoot, Modibo Coulibaly a été on ne peut plus clair en rappelant que le mandat est impératif », nous apprend l’instance dirigeante du football malien.

Moussa Bangaly

