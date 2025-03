Organisée le 15 février 2025 par la Fédération malienne d’escrime en collaboration avec la Ligue régionale d’escrime de Koulikoro, la deuxième édition de l’Open Épée à Koulikoro, a été un grand succès. L’événement a réuni les personnalités de Koulikoro telles que le préfet Mamadou Kéïta, représentant le Gouverneur, le président d’honneur Bougouzanga Coulibaly, ainsi que le président de la ligue régionale Modibo Diakité. Présente sur les deux tableaux, l’Union sportive des forces armées et de sécurité (Usfas) s’est emparée des deux trophées des finales.

L’atmosphère était festive et conviviale, avec une foule nombreuse présente pour soutenir les athlètes, a indiqué le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Le directeur régional de la jeunesse et des sports, ainsi que des présidents régionaux de ligues sœurs, ont rehaussé l’éclat de la compétition par leur présence. Les finales ont été des moments intenses. En finale féminine, Hawa Traoré du club Djelibougou a affronté Minata Doumbia de l’Usfas, et malgré les efforts de Traoré, Doumbia l’a emporté avec un score de 15 touches contre 10. En finale masculine, une confrontation serrée a eu lieu entre les deux membres de l’Usfas, Souleymane Djiré et Saliou Djiré. Souleymane a triomphé avec une victoire de 15 touches contre 14. La cérémonie s’est clôturée par un discours du préfet Mamadou Kéïta, qui a salué les efforts des organisateurs et des participants, et a exprimé son soutien pour les futures éditions.

Moussa Bangaly

