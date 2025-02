La Fédération malienne de basket-ball (FMBB) a tenu les travaux de sa 8e assemblée générale (AG) le samedi passé à Bamako. A la suite de la révision des textes, le bureau fédéral a été élargi avec la création de pas moins de trois commissions et postes dont celui de 3e vice-présidence.

Les travaux de l’A.G ont en grande partie porté sur les textes régissant l’instance dirigeante de la balle au panier au Mali. De ce fait, l’article 19 des statuts de la FMBB a été révisé. Conséquences, la taille du bureau fédéral passe de 15 à 19 membres à la suite de la création de trois nouvelles commissions et le poste de 3e vice-présidence. Les commissions créées sont : la commission sport scolaire et universitaire, la commission études et réformes et la commission technologies de l’information et de la communication.

Les trois nouvelles commissions sont respectivement présidées par Mme Chana Tandina, Mohamed Ould Youba et Abdoulaye Mahamadou Touré. En plus de la création des commissions, il y a eu également des changements de postes au sein du bureau. “Kassoum Niangadou (président de la commission d’organisation) occupe le poste de 3e vice-président. Issa Arsina Cissé (trésorier général) occupe le poste de 2e vice-président. Mamadou Famanta (2ème vice-président) occupe le poste de trésorier général et Adama Coulibaly est désormais le nouveau président de la Commission d’organisation. Ces travaux ont aussi permis de valider les rapports d’activités et financier des deux années d’exercice écoulées”, a indiqué la FMBB.

A. C.

