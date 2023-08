Le Palais de la culture Amadou Hampaté Bah a abrité la semaine dernière, les finales de la Coupe Bama-Sport, en présence du PDG de Pétro-Bama Cheick Oumar Karagnara, parrain de la compétition. A ses côtés, le représentant de la Fédération malienne de basket-ball et une foule des grands jours.

Comme l’a dit l’auteur, “aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années”. Depuis très longtemps, le jeune opérateur économique Karagnara, à travers sa compagnie pétrolière Pétro-Bama, en passe de devenir le leader du pétrole au Mali, s’est assigné la mission d’aider le sport malien dans toutes ses composantes.

C’est pourquoi, en plus d’être parrain de la Fédération malienne de football, Pétro-Bama appuie plusieurs clubs du pays. Convaincu que le développement d’un pays passe par une jeunesse forte et debout, le futur géant du pétrole malien n’hésite pas un instant à mettre la main à la poche quand il s’agit de soutenir la jeunesse malienne.

Pour meubler les vacances en cours des jeunes du district, Pétro-Bama à travers Bama-Sport a mis en compétition de basket-ball pour une 1re édition, les 6 districts de la capitale Bamako, en filles et garçons en catégorie junior. La compétition a démarré le 2 juillet dernier et les finales ont été jouées le dimanche 30 juillet courant.

Après de matchs âprement disputés, les Districts VI et III qui se sont qualifiés en finale chez les filles et les Districts VI et IV chez les garçons. Pour celui qui connait ces différents districts, il saura que les rencontres seront âprement disputées. En première heure, après un match joué de bout en bout, le District VI a pris le dessus sur le District VI, 46-38. Et pourtant, c’est la Commune IV qui avait dominé les deux premiers quarts-temps avant de pécher physiquement face à un adversaire qui jouait devant son public.

Chez les filles, malgré l’efficacité du coach Aminata Sérémé dans la zone des trois, les pensionnaires de la Commune VI n’ont rien lâché jusqu’à l’ultime seconde et se sont imposées par le score de 48-38. Ainsi, la Commune VI s’est adjugée les deux trophées de premières places, empochant la somme de 1 400 000 F CFA soit 700 000 F CFA par équipe, montant offert aux premiers de la compétition. Les deux vaincus ont reçu la somme 400 000 F CFA chacun.

Les troisièmes ont empoché 200 000 F CFA chacun. Les prix individuels ont concerné les meilleurs marqueurs, joueurs et rebondeurs, soit 50 000 F CFA chacun. La prime de participation était de 100 000 F CFA. Preuve que Cheick Oumar Karagnara et les siens ont mis le paquet. Un tel opérateur économique ne mérite-t-il pas le soutien et l’encouragement de l’Etat ? Cette question mérite d’être posée puisque cela incitera certainement d’autres opérateurs à venir aider la jeunesse malienne à travers la sponsorisation du sport car Dieu sait que les ressources injectées dans le sport dans notre pays sont maigres. Vivement la prochaine édition pour le bonheur de la jeunesse malienne !

Bakara Diallo

