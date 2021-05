Foot – ESP – Real – Zinédine Zidane quitte le Real Madrid

Comme attendu, Zinédine Zidane quitte le Real Madrid à un an de sa fin de contrat. C’était attendu depuis plusieurs jours mais c’est désormais officiel : Zinédine Zidane n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. L’entraîneur français, qui avait annoncé sa décision aux joueurs dès mercredi soir, a rencontré le président Florentino Pérez ce jeudi matin.

Cette saison, « ZZ » et les Merengue ont terminé deuxièmes de Liga et ont été éliminés en demi-finales de la Ligue des champions par Chelsea (1-1 ; 0-2). Après un premier passage entre 2016 et 2018, Zidane était revenu au club en mars 2019. Lors de son deuxième passage, il a remporté la Liga 2020 et la Supercoupe d’Espagne 2020.

L’Equipe.fr

