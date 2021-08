Foot – Transferts – Transferts : Cristiano Ronaldo à Manchester United, c’est officiellement signé

Sans surprise, MU a confirmé, ce mardi matin, l’engagement de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a paraphé un contrat de deux ans, avec une année en option. Il n’y avait plus de suspense depuis vendredi et l’accord entre les clubs, mais, ce mardi matin, Manchester United a officialisé la signature de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a paraphé un contrat de deux ans, avec une année en option. « C’est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon coeur, et j’ai été submergé par tous les messages que j’ai reçus depuis l’annonce de vendredi », a réagi l’intéressé sur le site du club. Cristiano Ronaldo « J’ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans. J’ai hâte de rejoindre l’équipe après les matches internationaux et j’espère que nous réussirons notre saison » Et d’ajouter : « J’ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans. J’ai hâte de rejoindre l’équipe après les matches internationaux et j’espère que nous réussirons notre saison. » De son côté, Ole Gunnar Solskjaer, le manager des Red Devils, a déclaré être « à court de mots pour décrire Cristiano ». « Ce n’est pas seulement un joueur merveilleux, mais aussi un grand homme. […] Je ne doute pas qu’il continuera à nous impressionner. Son expérience sera cruciale pour les jeunes joueurs de l’effectif. Le retour de Ronaldo démontre l’attrait unique de ce club et je suis absolument ravi qu’il rentre là où tout a commencé. »

https://fr.sports.yahoo.com/

Commentaires via Facebook :