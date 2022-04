Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Côte d’Ivoire 2023 a eu lieu le mardi 19 avril en Afrique du Sud. Les Aigles du Mali sont logés dans le groupe G où ils ne doivent pas avoir de problème pour se qualifier.

La République du Congo, le Soudan du Sud (absents lors de la dernière CAN), la Gambie (présente lors de la cuvée camerounaise) sont les adversaires des Aigles du Mali dans le groupe G. C’est donc un groupe abordable pour les Aigles du Mali qui ne doivent pas avoir de problème pour valider leur billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Côte d’Ivoire 2023.

Toutefois, les Aigles doivent se méfier de la Gambie. Au Cameroun, lors de la dernière CAN, les deux pays étaient dans la même poule où ils avaient fait un match nul un but partout. Les Scorpions ont par la suite atteint les ¼ de finale de la compétition pour leur première participation. Ils ont été l’une des révélations de CAN camerounaise. Pour le reste, sans manquer de respect au Congo et au Soudan du Sud, le Mali ne devrait pas avoir de difficultés pour venir à bout de ses deux pays.

Les éliminatoires débuteront en juin prochain. Les deux premiers de chacun des 12 groupes seront qualifiés pour la phase finale excepté celui du groupe H où seul un pays aura son ticket en raison de la présence de la Côte d’Ivoire qualifiée d’office.

En attendant le début des éliminatoires, le comité exécutif de la fédération malienne de football (Femafoot) doit s’atteler à la nomination d’un nouveau sélectionneur. Un appel à candidature a été lancé pour recruter un nouveau coach en remplacement de Mohamed Magassouba, limogé pour insuffisance de résultat.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

