Football : Le nouveau sélectionneur a du pain sur la planche

Officiellement devenu sélectionneur des Aigles du Mali depuis mercredi dernier après un casting très serré, Tom Saintfiet fera face d’entrée de jeu au défi de rassemblement.

Plus de 2 mois après le limogeage d’Éric Sékou Chelle , le Mali s’est finalement doté d’un nouveau coach pour son Onze National. Il sagit du Belge Tom Saintfiet dont la nomination a été officialisée par le 1er vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité au JT de 20h. Comme évoqué dans notre dernière livraison, le choix s’est opéré via une liste de 6 noms.

La durée du contrat du technicien de 51 ans est de 2 ans renouvelables qu’il entame avec les matchs prévus le 6 septembre contre le Mozambique à Bamako et le 9 septembre contre l’Eswatini (à Mbombela en Afrique du Sud). Il s’agit de deux rencontres au compte des éliminatoires de la CAN 2025 où l’ancien sélectionneur de la Gambie devra faire ses preuves pour conquérir le public sportif malien. Seulement, son arrivée intervient au lendemain d’une grève des Aigles, avec le boycott des seniors qui a fait tache d’huile depuis qu’ils ont eu maille à partir avec la Femafoot à cause du capitaine Hamary Traoré. Dénonçant via les réseaux sociaux les contreperformances de l’équipe nationale liées à une mauvaise gestion à l’instance dirigeante du foot, ce dernier va écoper d’une suspension. Des tensions apparemment résolues mais avec des tâches que le nouveau coach devra totalement effacer afin de disposer de l’ensemble du potentiel international. Toutes choses qui pourront lui faciliter l’atteinte de ses objectifs car la réussite à fédérer est synonyme de symbiose avec bons un public sportif qui pourrait lui être totalement acquis en tant que 12 ème homme.

I. KEÏTA

