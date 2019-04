Très belle surprise de la saison en Ligue 1 française avec Lille, Youssouf Koné pourrait découvrir la grande Ligue des Champions l’an prochain. C’est en tout cas ce que prédisent les différents sites de paris sportifs.

Auteurs d’une nouvelle victoire sur la pelouse de Nantes le week-end dernier (2-3), l’international malien Youssouf Koné et ses coéquipiers du LOSC se sont encore davantage ouvert les portes d’une qualification en Ligue des Champions l’an prochain. Avec leur victoire sur les Canaris, qui menaient pourtant 2-0 avant de se faire rejoindre, les Lillois se sont offert 12 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, quatrième, et conservé leurs 4 unités d’avance sur l’autre Olympique, Lyon.

Alors que les trois premiers au classement final seront assurés de tenter leur chance en Champions League la saison prochaine – le deuxième sera directement qualifié, le troisième devra passer par un barrage – Koné et autres Nicolas Pépé semblent bien partis pour retrouver la grande Coupe d’Europe, alors que leur dernière campagne dans la plus belle des compétitions remonte à maintenant 7 ans, et une dernière place de poule acquise derrière le Bayern, Valence et le BATE Borisov. Autant dire une éternité.

Attendue par les meilleurs sites de paris sportifs, qu’ils se nomment Bwin, Betclic ou autres Winamax, la qualification du LOSC semble ainsi ne plus faire de doutes, et serait tout à fait méritée compte tenu de la belle saison réalisée par les hommes de Christophe Galtier. Youssouf Koné, qui ne cesse de progresser, découvrirait ainsi le plus haut niveau, comme l’ont fait Moussa Marega cette saison, ou encore Seydou Keita et Frédéric Kanouté avant lui. C’est tout ce que l’on peut lui souhaiter.

Infos bookmakers par https://www.sportytrader.com/bookmakers/

Commentaires via Facebook :