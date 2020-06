France : FC Nantes, Kalifa Coulibaly sur le départ ?

L’attaquant malien ne fait plus partie des plans de l’entraîneur des Canaris, Christian Gourcuff et devrait quitter le club pendant le mercato. Selon les médias français, l’ancien joueur du Réal de Bamako serait en contact avec des clubs turcs et qataris

Entre Kalifa Coulibaly et le FC Nantes, ça sent déjà la fin. C’est le moins que l’on puisse dire, quand on sait que l’international malien ne fait plus partie du plan de l’entraîneur nantais, Christian Gourcuff. Transféré chez les Canaris en 2017, en provenance de la Gantoise (Belgique) pour un montant d’environ 2,9 milliards de Fcfa, l’attaquant n’a pas, semble-t-il, répondu aux attentes des Nantais, surtout cette année avec ses quatre réalisations en championnat.

Selon le quotidien sportif français, L’Equipe, le président du FC Nantes, Waldemar Kita a déjà commencé à chercher un point de chute pour l’attaquant des Aigles. Pour faciliter le départ de l’attaquant malien, poursuit le journal, il ne compte pas se montrer trop gourmand et ne réclamerait que 3 millions d’euros (environ 1,9 milliard de F cfa) pour laisser partir le joueur. Pour le moment, aucun nom n’a filtré concernant la destination de l’international malien, mais L’Equipe pense que Kalifa Coulibaly ira, soit en Turquie, soit au Qatar.

Kalifa Coulibaly a été formé au Réal de Bamako, avant de rejoindre le PSG en 2011. Lors de la saison 2013-2014, il joue en équipe réserve du PSG, avant de fêter, la même année, sa première sélection en équipe nationale. Durant son séjour à Paris, l’attaquant malien a disputé 86 matches avec l’équipe réserve, marquant 30 buts. Des statistiques qui ne seront pas suffisantes pour permettre au jeune attaquant d’accéder à l’équipe première du PSG. En avril 2014, Kalifa Coulibaly quitte la capitale française, destination le Sporting de Charleroi (D1 belge) où il signe un contrat de deux ans. Rarement titulaire durant la phase classique du championnat (saison 2014-2015), il devient le premier attaquant du Sporting de Cherleroi durant la phase de « play-offs 1 » et inscrit 5 buts.

