Futsal : Les trois représentants africains au Mondial

Grâce à leur présence sur le podium de la Coupe d’Afrique des nations de Futsal, le Maroc, l’Angola et la Libye, respectivement champion, vice-champion et 3e de la Can, représenteront le continent à la prochaine édition de la Coupe du monde de la discipline prévue en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre 2024.

Sacré champion d’Afrique pour la troisième fois consécutive, le Maroc sera accompagné par l’Angola et la Libye en Coupe du Monde de Futsal 2024. Quarts de finalistes à Lithuanie 2021, les Marocains seront en Ouzbékistan avec un statut à défendre, celui de triple champion d’Afrique. Avec son armada offensive composée de Youssef Jouad, Ismail Amazal, Soufiane Borite et Bilal Bakkali élu Joueur de la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal, les hommes de Hicham Dguig auront à cœur, à l’image de leurs homologues du foot ordinaire, d’atteindre le dernier carré de la compétition, afin d’illuminer la quatrième participation du Maroc à un Mondial de futsal, espéré la Caf qui peut compter sur des représentants valables du continent à cette compétition planétaire. De son côté, vice-champion d’Afrique, l’Angola retrouve le gotha mondial, a rappelé la Caf qui précise que les Antilopes vont disputer leur deuxième Coupe du Monde de Futsal : « Surprenants, étincelants, épatants, les Angolais auront des atouts à faire valoir en septembre prochain et pourront compter sur Helber. Le jeune joueur de 23 ans est l’étoile montante du futsal africain et ne manquera pas de marquer son empreinte dans ce Mondial, à l’image de sa prestation XXL en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal CAF 2024, face à l’Egypte où il a inscrit un triplé et délivré une passe décisive. »

Au sujet de la Libye, l’instance dirigeante du football continental a indiqué que « inusables et dotés d’un mental sans faille, les Chevaliers de la Méditerranée voudront épater le monde lors de sa compétition. Médaillés de Bronze, les Libyens ont décroché l’ultime place pour le Mondial de Futsal, grâce à son gardien, Ayad Alwansi. Héros de la séance de tirs au but, lors du match de classement face à l’Égypte, le portier libyen a repoussé deux tirs adverses, offrant ainsi une place en Coupe du Monde de Futsal à sa sélection. »

Alassane

