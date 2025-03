Général Bréhima Diabaté, commission ad-hoc du championnat professionnel ligue 1/Orange : “La phase aller du championnat a coûté plus de 100 millions de F CFA”

Le président de la commission ad-hoc du championnat professionnel Ligue 1/Orange, le général de brigade Bréhima Diabaté, et son équipe étaient face à la presse le vendredi 7 mars au siège de la Fémafoot, pour faire le bilan de phase aller du championnat professionnel Ligue 1/Orange et les perspectives. Au cours de la rencontre, il a précisé que la première phase du championnat a coûté plus de 100 millions de F CFA à la Fémafoot.

Le général de brigade Bréhima Diabaté, président de la commission ad-hoc du championnat professionnel Ligue 1/Orange a salué les efforts des acteurs du football surtout les responsables des clubs pour le démarrage du 1er championnat professionnel de football au Mali. “J’avoue que la Fédération malienne de football (Fémafoot) n’a pas pu mettre de ressources nécessaires à la disposition des clubs pour le démarrage du championnat. Malgré cela, les clubs se sont bien engagés pour participer à la compétition. La Fémafoot n’a pas eu de subvention de la part de l’Etat, la subvention de notre sponsor officiel Orange-Mali n’est pas non plus tombée raison, pour laquelle, nous n’avons pas pu venir en aide aux clubs, comme nous le souhaitons”, a-t-il expliqué. Il a poursuivi qu’en dépit de cette difficulté, la Fémafoot a pu trouver le moyen de remettre 4 millions de F CFA à chaque club participant au championnat. “Cette subvention a été payée en deux tranches. Ensuite, la Fémafoot a aussi donné un million de F CFA à chaque club pour les frais de licences. Chaque club a reçu une enveloppe de 5 millions de F CFA, soit un total de 70 millions de F CFA pour l’ensemble des 14 clubs qui participent au championnat professionnel Ligue 1/Orange. La charge d’organisation des matchs notamment le frais de transport, d’hébergement et de restauration des clubs, la prise en charge des officiels des matchs et autres s’est élevée à plus de 30 millions de F CFA. En tout, la première phase du championnat professionnel Ligue 1/Orange a coûté plus de 100 millions de F CFA à la Fémafoot”, a-t-il précisé.

Cependant, la billetterie n’a apporté que 28 221 000 F CFA pour toute la phase aller du championnat, contre une dépense de 28 080 000 F CFA. “Sur l’aspect statistique, il y a eu 91 matchs qui se sont disputés dans trois stades notamment stade Mamadou Konaté (72 matchs), Stade Salif Kéita dit Domingo (18 matchs) de Kati et le stade Moussa Diakité de Bougouni (1 mach). Au total, 189 buts ont été marqués dans cette première phase du championnat. 331 cartons jaunes et 11 cartons rouges ont été distribués par les arbitres. La meilleure attaque : US Bougouba avec 21 buts marqués et la meilleure défense : Djoliba AC avec seulement 3 buts encaissés.

Lamine Camara des Onze créateurs et Issa Niaré des Etoiles du Mandé sont les meilleurs buteurs de la phase aller avec 7 buts chacun. Le Djoliba AC a terminé la phase aller du championnat en tête avec 31 points, suivi du Stade malien de Bamako avec 25 points et la troisième place pour l’Usfas avec 24 points”, a-t-il fait savoir.

Concernant les perspectives, le président de la commission ad-hoc du championnat professionnel, a indiqué qu’ils veilleront à la mise en œuvre du cahier des charges et de continuer à assister les clubs. “Nous procèderons au renforcement de la sécurité de la tribune de presse pour l’amélioration des conditions de travail des médias, à faciliter la mise à disposition des clubs des images de leurs matches et enfin au renforcement de capacité des liaisons média”, a-t-il conclu.

Mahamadou Traoré

