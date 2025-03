“Il est important de préserver la stabilité de la zone en étant les acteurs de son devenir”

Dans son discours d’ouverture des travaux de l’Assemblée générale élective de la Zone II de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa), le président Habib Sissoko a fait le bilan du quadriennal positif malgré un contexte sanitaire, politique et sécuritaire difficile dans la plupart des pays membres. Cependant, le succès est retentissant. D’où l’appel de M. Sissoko à maintenir la cadence pour faire de la Zone un modèle qui inspirera l’Afrique Olympique.

Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne,

Madame, Messieurs les délégués

Chers frères et sœurs

Les sessions de notre Assemblée générale sont de belles retrouvailles pour celles et ceux qui ont accepté de mettre leurs efforts et leurs intelligences au service du progrès de notre Zone, la Zone II de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa). Ce temps est pour moi un moment de l’entente fraternelle, de désir de cohésion et de l’engagement responsable.

A toutes et à tous, je souhaite la chaleureuse bienvenue à Bamako.

Nous avons dédié le quadriennal 2021-2024 à la cohésion de notre Zone et à la promotion de l’olympisme.

Il a été marqué par une série de défis parmi lesquels nous retenons notamment :

– la pandémie du Covid-19,

– les changements politiques,

– le climat d’insécurité, consécutif à l’invasion terroriste.

Face à ces défis qui ont impacté la réalisation de nos objectifs, et malgré eux, notre stratégie a consisté à agir ensemble. Nous nous sommes rendus aptes à créer un environnement positif et à entretenir des relations harmonieuses. Notre rencontre de ce jour veut rendre compte de ce qui a été réalisé. Elle est aussi la réaffirmation de notre volonté commune d’aller de l’avant.

Nous abordons un nouveau quadriennal. La recherche des idées novatrices en vue du renforcement de la compréhension et de la cohésion au sein de la famille, sera au cœur de nos réflexions. Il s’agit principalement de l’amélioration de la gouvernance et la participation responsable de chaque CNO.

La réflexion portera sur les constantes de notre Association, à savoir :

– l’adaptation de nos textes à l’évolution de notre Association,

– l’implication effective des pays dans l’organisation des activités. Ainsi chaque pays membre doit organiser une activité au courant du quadriennal 2025-2028.

– la mobilisation des ressources indispensables à la réalisation des programmes.

Le paiement des cotisations statutaires est un engagement prioritaire. Il vient conforter les subventions de l’Acnoa et de l’Etat du Mali dans le cadre de l’accord de siège.

Dans un autre ordre d’idées, le bureau et les membres de la Zone 2 manifestent leur reconnaissance et leur gratitude à l’Etat du Mali pour la mise à la disposition au secrétariat de la Zone d’un cadre rénové, offrant des conditions idéales de travail.

Face à l’opportunité de la représentation de notre Zone au sein du bureau exécutif de l’Acnoa, il me plait de recommander chaleureusement le soutien unanime et l’implication résolue de tous les CNO de notre Zone aux candidatures de Madame Filomena Fortes et Monsieur Seydina Oumar Diagne.

Soyons les avocats de ces personnes de confiance, si exemplaires dans l’exercice de leurs missions au service de notre Zone.

Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne,

Au cours du nouveau quadriennal 2025-2028, le bureau rentrant doit garder la double ambition de montrer qu’il est important de préserver la stabilité de la Zone ; et qu’il est essentiel de nous transformer en acteurs de la réflexion stratégique pour le devenir de notre Zone. Avec mes vœux de franc succès aux travaux

Commentaires via Facebook :