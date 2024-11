Hippisme : le cheval Général Sadio Camara remporte la 4e édition du grand prix Amadou Diatigui Diarra

Courue dimanche au champ hippique de Bamako, la 4e édition du grand prix Amadou Diatigui Diarra a été remportée par le cheval Général Sadio Camara. Cet évènement marque l’ouverture de la saison 2024-2025 de la ligue de hippisme et des sports équestres de Bamako. C’était en présence de la famille de Amadou Diatigui Diarra, les membres de la ligue de hippisme et des sports équestres de Bamako de nombreux amoureux de la course de chevaux.

Organisée par la ligue de hippisme et des sports équestres de Bamako, la 4e édition de la 4e édition du grand prix Amadou Diatigui Diarra s’est courue dans une ambiance festive. Pour l’édition 2024, quatre courses étaient au programme. La première course, celle réservée aux petits chevaux A, a été remportée par le cheval Mouvement Jamana Kanu suivi des chevaux Nassourla et Damel, qui occupent respectivement la 2e et la 3e place.

La 2e course des petits chevaux B a vu la victoire du cheval Makan Wagué suivi de Desse Noir et le cheval garde national complète le podium. La course des demi-cracks avec 17 chevaux sur la ligne de départ a été remportée par le cheval Sabougnouma, les chevaux Bon fils et Até Gring Gring occupent respectivement la 2e et la 3e place. Les chevaux Paddington et Soundiata sont classés 4e et 5e de la course.

La 4e et dernière course réservée aux Cracks a été la plus alléchante. Avec 13 chevaux au départ sur une distance de 1 800 m, la course des cracks a tenu toute ses promesses. Les chevaux se sont livrés à une course particulièrement serrée qui a vu la victoire du cheval Général Sadio. Il est suivi par le cheval Tantie Kadia et le cheval Daradia complète le podium. A noter que tous les résultats sont provisoires. Une commission doit statuer sur tous les résultats dans les jours à venir.

La famille Amadou Diatigui Diarra s’est réjouie de la tenue de la 4e édition du grand prix. Au nom de la famille Diarra, Amadou Moustapha Diop a remercié la ligue de hippisme et des sports équestres de Bamako pour avoir initié un grand prix au nom de Amadou Diatigui Diarra. Il a indiqué que la course des chevaux est une tradition qui au fil des époques à stimuler, enflammer l’esprit de compétition entre les jeunes sur des chevaux. « C’est une activité qui fait partie de notre tradition », a-t-il assuré. Enfin, Amadou Moustapha Diop a rendu hommage à son oncle Amadou Diatigui Diarra, qui, à ses yeux reste, l’un des plus grands amoureux du cheval au Mali.

Le 2e vice-président de ligue de hippisme et des sports équestres de Bamako, Mamoutou Diarrah dit Toune a aussi rendu hommage à Amadou Diatigui Diarra, qui est aujourd’hui, selon lui, le patriarche du hippisme malien. C’est pour l’honorer que la ligue de hippisme et des sports équestres de Bamako a décidé d’organiser un grand prix à son nom, a affirmé Mamoutou Diarrah.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

