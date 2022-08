Le vendredi 26 août 2022 au Palais de la Culture de Bamako, le représentant du ministre de la jeunesse, M. Diakardia Diakité a procédé au lancement de la Coupe de l’Europe (match de football). C’était en présence de l’ambassadeur de l’UE au Mali, M. Bart Ouvry.

La présente journée a été riche en activité sportive et culturelle avec la présence d’associations de jeunes, des artistes, et elle s’inscrit dans les mouvances de la célébration de la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août dernier. Ladite journée a également été l’occasion pour le conseiller technique du ministère de la journée en compagnie de l’ambassadeur de l’Union européenne au Mali de procéder au lancement de la coupe de l’Europe.

En marge de l’événement, la délégation de l’Union européenne avait initié une série d’activités afin de mettre en lumière les actions de la jeunesse notamment la réalisation de capsules vidéo de jeunes témoignant de leur expérience en plus d’un tournoi de football et de basket-ball. A l’occasion, l’ambassadeur de l’UE, M. Bart Ouvry a rappelé l’engagement de l’UE aux côtés du Mali notamment sa jeunesse qui symbolise l’avenir. A ses dires, les jeunes incarnent la force de changement, aussi, il est important de les appuyer et accompagner dans le sens d’une bonne citoyenneté. C’est dans cette optique que la délégation de l’UE a initié cette série d’activités en faveur des jeunes afin de développer en eux les valeurs d’unité et cohésion via des activités sportive, culturelle et de salubrité. Une initiative fortement saluée par le représentant du ministre de la jeunesse qui n’a pas manqué de saluer la délégation européenne pour ses multiples efforts aux côtés de la jeunesse malienne, des efforts qui consolident la paix et la stabilité de notre pays. Soulignons que la compétition de foot est prévue pour le 22 septembre avec la finale du tournoi.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

