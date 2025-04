Le Complexe Mohamed VI : un centre d’excellence au service du football marocain

Inauguré en 2019 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Complexe Mohamed VI de football de Casablanca est un centre d’excellence dédié spécifiquement à l’équipe nationale du Maroc ainsi qu’à la formation de cadres de très haut niveau du pays. Bâti sur une superficie de plus de 35 hectares, ce centre allie sport et études, et accueille aujourd’hui des enfants âgés de 13 à 15 ans. Il est dirigé par Hassan Kharbouch.

Anciennement connu sous le nom de Centre sportif national de Maâmora, le Complexe Mohamed VI est aujourd’hui le domicile de toutes les équipes nationales du Maroc – garçons et filles-, toutes catégories confondues. Il fait partie de l’Institut Royal de Formation des Cadres et sert également aux stages de préparation des clubs et équipes nationales, sous la direction de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Des infrastructures de niveau international

Bâti sur une superficie de plus de 35 hectares, le Complexe dispose d’installations impressionnantes : cinq hôtels, onze terrains de football dont un terrain couvert, et un centre médical ultramoderne. Selon son directeur général, Hassan Kharbouch, « c’est le plus grand centre de formation au monde dédié exclusivement au football. Il en existe d’autres, multisports, mais pour le football uniquement, c’est le plus grand. »

Construit par le gouvernement marocain pour un coût de 60 millions d’euros, le Complexe Mohamed VI de football est un centre offrant une grande diversité de services. « Nous avons une clinique, un service de radiologie, des ambulances… À l’exception de la chirurgie, tout ce dont nous avons besoin est disponible sur place », précise Hassan Kharbouch. Toutefois, l’absence de chirurgie sera bientôt comblée grâce à une clinique chirurgicale ultramoderne, qui sera inaugurée en octobre prochain. « Ce projet est issu d’un partenariat entre le Complexe Mohamed VI et la Fondation Mohammed VI pour la santé », a-t-il souligné.

Le Complexe Mohamed VI combine sport et études. Car aux yeux des dirigeants marocains, la compréhension du sport n’est possible sans les études. « Nous avons 155 filles âgées de 13 à 15 ans qui résident ici. « On a 155 filles âgées de 13 à 15 ans qui résident au Complexe. Elles vont à l’école le matin et font leurs activités footballistiques en fin d’après-midi. Dans un sens de socialisation, on n’a pas voulu que l’école soit à l’intérieur même du Complexe afin qu’elles puissent rencontrer d’autres enfants de leurs âges à l’école comme tout le monde. Au retour de l’après-midi, ils font leur entrainement et elles suivent leur cours de soutien et de préparation sur place », a expliqué Hassan Kharbouch.

Le recrutement est rigoureux et se fait selon un processus bien défini, géré par la direction technique du Complexe, qui dispose d’antennes régionales dans tout le pays. Des matchs de sélection sont organisés dans les différentes régions du Maroc pour repérer les jeunes talents – filles et garçons. La sélection définitive des enfants se font à l’issue de stages intensifs.

Le pensionnat comprend deux volets : les résidents permanents (au nombre de 155, dont une quarantaine de garçons), qui suivent à la fois les études et les entraînements, et les équipes nationales qui y séjournent lors de stages en fonction de leur calendrier de compétitions.

La spécificité du Complexe, selon son directeur général, est sa vocation à accueillir prioritairement les filles : « Il existe d’autres centres pour les garçons. Au Maroc, nous avons une stratégie nationale mise en place par le gouvernement et soutenue par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l’épanouissement de la fille marocaine dans tous les domaines, y compris le sport. »

Une mission plus large que le football

En plus de former de jeunes footballeuses, le Complexe héberge la première académie d’arbitrage féminin du Royaume. « Nous préparons les jeunes filles à devenir arbitres internationales. Le Complexe est un véritable laboratoire à cet effet », ajoute Hassan Kharbouch. Le centre entretient également des partenariats avec 48 pays à travers le monde. Il accueille des formations continues en collaboration avec la CAF, la FIFA, des conférences de presse, des ateliers (workshops), etc.

Il est important de distinguer le Complexe Mohamed VI de l’Académie Mohamed VI. Cette dernière forme les jeunes joueurs, tandis que le Complexe accueille les meilleurs éléments issus de l’Académie, d’autres clubs et les joueurs marocains évoluant en Europe. « Nous sommes une structure fédérale, rattachée juridiquement à la Fédération, qui regroupe toutes les associations de football du pays », conclut Hassan Kharbouch

maliweb.net

