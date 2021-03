Le Tchad disqualifié des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations

Le Tchad a été disqualifié des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations (CAN), a annoncé lundi la Confédération africaine de football dans un communiqué. Cette décision de l’organisation basée au Caire intervient à la suite de la dissolution inexpliquée de la Fédération tchadienne de football par le ministre des Sports du pays d’Afrique centrale.

L’équipe nationale du Tchad était dernière au classement du groupe A en vue des qualifications pour la CAN, qui se tiendra en janvier 2022 au Cameroun. La Namibie et le Mali, qui devaient affronter le Tchad cette semaine, se sont vu accorder des victoires sur le score de 3-0. Le Mali est d’ores et déjà qualifié pour les phases finales de la compétition réunissant 24 nations. Dans la course à la deuxième place qualificative, la Guinée compte deux points d’avance sur la Namibie.

La Guinée reçoit le Mali à Conakry mercredi. Une victoire leur assurerait la deuxième place du groupe A; un match nul ou une défaite maintiendrait les espoirs des Namibiens en vie. La suspension du Tchad n’aura pas d’incidence sur les qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022, car les Tchadiens en sont déjà éliminés.

