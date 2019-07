Les critiques pleuvent déjà sur le nouveau Real de Zidane, Griezmann s’est livré à la presse catalane sur ses débuts au Barça, et le Napoli veut faire un autre gros coup après Pépé, voici votre revue de presse du 27 juillet 2019.

« Un match scandaleux et blessant »

En Espagne, un derby madrilène fait les gros titres ce samedi matin. Le Real Madrid et l’Atlético s’affrontaient cette nuit en International Champions Cup, et la rencontre a très vite tourné à la correction pour la Casa Blanca. En effet, rien qu’à la mi-temps les Colchoneros gagnaient déjà 5-0… As en a fait une édition spéciale, on a vu « une équipe, et une ruine », écrit le journal. Une victoire historique pour l’Atlético, avec un quadruplé de Diego Costa. Le score final est de 7 buts à 3 comme le rappelle Marca sur sa Une. Le quotidien ibérique parle aussi d’« un match scandaleux et blessant », avec un magnifique João Félix.

Griezmann n’en veut pas aux supporters du Barça

Du côté de la Catalogne, c’est Antoine Griezmann qui fait parler de lui. L’attaquant français fait ainsi la Une de Sport, avec une interview accordée au média pro barcelonais lors de la tournée du club au Japon. Il s’est notamment exprimé sur son accueil, pas forcément des plus chaleureux à Barcelone. « Je comprends que les supporters du Barça soient en colère contre moi », a-t-il avoué. Griezmann s’est également livré sur Neymar, expliquant qu’il était un crack mondial, et qu’il avait totalement sa place dans ce Barça. Griezmann s’est aussi exprimé sur Messi, comme on le voit en couverture de Mundo Deportivo. Plutôt confiant, Griezmann pense que « la connexion avec Messi sera facile ». Réponse dans quelques semaines avec la reprise de la Liga…

De Laurentiis veut aussi Icardi

Enfin en Italie, le Corriere dello sport parlait hier d’un accord entre Naples et Lille pour Pépé, mais il pourrait vite y avoir d’autres noms ronflants du côté du San Paolo. Car De Laurentiis, le président, est gourmand. « Il veut aussi Icardi », affirme le Corriere. Après Pépé, Naples ne compte pas s’arrêter et fait le pressing sur Maurito, peut-on lire dans les colonnes du quotidien transalpin. Une recrue qui pourrait bien effacer un autre joli nom de la liste des transferts du Napoli, celui de James Rodriguez. En effet, c’est le Real qui bloquerait le joueur colombien écrit le média.

