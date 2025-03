Liga: le match entre le Barça et Osasuna reporté après le décès d’un médecin du club catalan

Le match de la 27e journée de Liga entre le Barça et Osasuna, qui devait se tenir ce samedi (21 heures), ne se tiendra finalement pas. Le club blaugrana a annoncé le décès d’un membre du staff médical travaillant quotidiennement avec les joueurs.

Le report du match de la 27e journée de Liga entre le Barça et Osasuna, qui devait se tenir ce samedi (21 heures), a été prononcé il y a quelques minutes. Le média catalan Mundo Deportivo a évoqué, aux alentours de 20h30, un “cas de force majeure”, avec un possible décès d’une personne proche du groupe blaugrana, “qui travaille chaque jour avec les joueurs”.

Le Barça en deuil après le décès d’un médecin de son équipe première

Rapidement, DAZN Espagne a évoqué le fait que cette suspension de la rencontre serait due au décès d’un membre de l’équipe médicale du Barça. Les joueurs n’étaient pas au courant de l’incident à leur arrivée au stade et c’est le président du club, Joan Laporta, qui leur a annoncé la triste nouvelle. Les gardiens d’Osasuna, qui s’échauffaient sur le terrain, ont été informés et sont immédiatement partis.

Quelques minutes plus tard, le club catalan a confirmé la nouvelle par le biais d’un communiqué : “Le FC Barcelone a la profonde tristesse d’annoncer le décès du médecin de l’équipe première Carles Minarro Garcia ce samedi soir. Pour cette raison, le match entre le Barça et Osasuna a été reporté à une date ultérieure. Le Board du FC Barcelone et tout le staff veulent exprimer leurs plus chaudes condoléances à sa famille et ses amis pendant ce moment difficile.”

La Liga a, dans la foulée, partagé ce communiqué du Barça sur le réseau social X en confirmant le report du match, en précisant que “la nouvelle date et heure de la partie seront annoncées prochainement”.

Carles Minarro Garcia avait 40 ans. Il avait rejoint l’équipe première du FC Barcelone cette saison en provenance de l’équipe de futsal, et était arrivé au sein du club blaugrana en 2017.

Source: https://rmcsport.bfmtv.com/

