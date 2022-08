Du 21 au 25 août, 4 clubs ouest-africains se sont retrouvés à Conakry pour la première édition de West African Champions Cup. Initié par Antonio Souaré, le tournoi a été remporté par les Rouge et Blanc de Matam tandis que les Rouges de Bamako ont fini 3e.

Durant 5 jours, le complexe sportif de Yorokoguiya (Guinée) a vibré au rythme de la 1ere édition de la West African Champions Cup tenue du 21 au 25 août 2022 en Guinée. Et en battant Casa Sports (2-1), le jeudi en clôture de la 3e et dernière journée de la West African Champions Cup, le Horoua AC de Conakry a décroché le titre de champion. Avec 3 victoires en 3 matches disputés, les Rouge et Blanc de Matam ont dominé ce mini-championnat dont l’objectif était de permettre aux clubs concernés de se mettre en jambes dans l’optique du démarrage des campagnes africaines interclubs.

En prélude de la victoire du Horoya, le Djoliba et SOAR Académie s’étaient neutralisés (0-0). Auteurs de 2 matchs nuls et d’une défaite, les Rouges de Bamako ont fini à la 3e place derrière Casa Sports du Sénégal qui a aligné une victoire, un nul et une défaite. Quant à SOAR Académie, il ferme la marche avec un 2 défaites et un nul.

De son côté, le joueur du Horoya, Alseyni Soumah a été élu meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition avec 2 buts. Fascinés par la qualité de l’organisation du tournoi et son intérêt, les 4 entraîneurs ont salué à sa juste valeur la tenue de cette première édition estimant qu’il a été une bonne préparation pour leur équipe en vue des préliminaires de la Ligue africaine des Champions.

Le président du Horoya AC, Soufiane Souaré, a remercié les équipes pour leur participation. Il a laissé entendre que cette compétition a été un grand test grandeur nature pour les infrastructures de Yorokoguiya qui sont le fief du Horoya.

En attendant la 2e édition de la West African Champions Cup l’année prochaine, les regards des 4 équipes participantes sont braqués sur le tour préliminaire aller de la Ligue des champions prévu en septembre.

Alassane

RESULTATS ET PROGRAMME DU TOURNOI

21 août 2022

Horoya-Djoliba : 2-1

SOAR-Casa Sport : 1-2

23 août 2022

SOAR-Horoya : 1-2

Djoliba-Casa Sport : 1-1

25 août 2022

SOAR-Djoliba : 0-0

Casa Sport-Horoya : 1-2

