Après le match nul à l’aller, le FC Barcelone a fait le job à Naples (4-2) et se qualifie donc pour les 8emes de finale de la Ligue Europa. De son côté, Dortmund est éliminé après son nul face aux Rangers (2-2).

Le match aller entre le FC Barcelone et Naples avait laissé quelques regrets aux joueurs catalans la semaine dernière. En déplacement en Italie pour le retour, les Blaugranas se présentaient avec une équipe quasiment type. Aubameyang occupait l’attaque avec Ferran Torres et Adama Traoré. Très vite, le match s’enflammait et Jordi Alba ouvrait le score sur un bon service de Traoré (8e). Dominateurs, les hommes de Xavi Hernandez faisaient le break rapidement, grâce à une merveille de frappe de Frenkie de Jong (16e). Sonné, Naples parvenait à mettre le pied sur le ballon petit à petit et leur premier temps fort était récompensé d’un but. Victor Osimhen était fauché dans la surface par ter Stegen. Insigne ne se faisait pas prier (23e).

Un but qui relançait tout dans cette rencontre. Les Italiens poussaient et n’hésitaient pas à laisser de gros espaces. Et le Barça en profitait évidemment. Juste avant la pause, Gerard Piqué plaçait une frappe du gauche imparable (45e). Au retour des vestiaires, les coéquipiers d’Aubameyang prenaient le contrôle du jeu et parvenaient à gérer parfaitement la rencontre. Sur l’une de leurs rares offensives, ils enfonçaient même le clou. C’est le Gabonais qui reprenait bien un centre de Traoré, encore lui (4-1, 60e). La réduction de l’écart de Petagna en fin de match n’a rien changé. Avec ce succès, le Barça se qualifie donc pour les huitièmes de C3.

Dortmund encore éliminé

Dans les autres matches, Dortmund, qui s’était lourdement incliné face aux Rangers à l’aller (4-2), n’avait d’autre choix que de vite enflammer la rencontre pour croire à l’exploit. Mais le but concédé sur penalty dès le début de rencontre a vite calmé les Jaunes et Noirs. Et même si Malen et Bellingham ont vite redonné l’avantage aux Allemands, le miracle n’a pas été au rendez-vous côté Dortmund. Tavernier égalisait peu après l’heure de jeu (57e). Les hommes de Marco Rose sont éliminés de la Ligue Europa après avoir déjà été éliminés de la Ligue des Champions il y a quelques semaines.

Le Betis a, lui, assuré l’essentiel face au Zenit Saint-Pétersbourg. Après la victoire 3-2 du match aller, la bande à Nabil Fekir s’est qualifiée grâce au triste 0-0 entre les deux équipes ce jeudi soir. Un match marqué par des banderoles anti-Russie déployées par les supporters sévillans. Les Russes pensaient d’ailleurs arracher la victoire dans les toutes dernières secondes mais le VAR annulait le but. De quoi soulager les joueurs du Betis. Enfin dans le dernier match, Braga a renversé Tiraspol. Après avoir remonté les deux buts de retard du match aller, les Portugais ont remporté la séance de tirs au but. Braga est le dernier qualifier pour les 8es

Les résultats de 21h :

Naples 2- 4 Barcelone

Glasgow Rangers 2-2 Dortmund

Betis Séville 0-0 Zenit

Braga 2-0 Tiraspol

Source: https://www.footmercato.net/

