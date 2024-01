Mali-Afrique du Sud 2-0 : La CAN 2023 débute bien pour les Aigles

Une première période terne, une deuxième éblouissante. Les Aigles du Mali ont bien lancé leur campagne de la CAN, Côte d’Ivoire 2023, en battant l’Afrique du Sud 2-0, hier soir au compte de la première journée du groupe E.

Les deux buts de la sélection nationale ont été marqués par le capitaine Hamari Traoré qui a poussé dans les buts vides un magnifique coup franc de Sékou Koïta repoussé par la barre transversale (60è min) et Lassine Sinayoko, bien servi par Kamory Doumbia et qui s ‘en alla battre le gardien des Bafana-Bafana de l’extérieur du pied droit (66è min). L’attaquant des Aigles marquait ainsi son 4è mais en 12 sélections.

En six minutes, les hommes du sélectionneur Eric Sékou Chelle ont fait basculer la rencontre face à des Sud-Africains qui avaient, auparavant, raté une pénalité par l’ailier Percy Muzi Tau, meilleur buteur de la sélection (22 réalisations). Sur l’ensemble du match, le Mali a dominé le sujet et aurait pu l’emporter avec un score plus large, si Lassine Sinayoko, à la réception d’une mauvaise remise d’un défenseur adverse, n’avait buté sur le gardien Williams

(45è min +1). Mais qu’importe, l’essentiel pour le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers était de gagner ce premier match et c’est mission accomplie pour l’équipe. Cerise sur le gâteau pour les Aigles, Amadou Haïdara a été élu Homme du match.

La victoire contre les Bafana-Bafana est d’autant plus importante qu’elle permet à la sélection nationale de prendre la tête de la poule E avec 3 points, à égalité avec la Namibie qui a créé la sensation en s’imposant 1-0 devant la Tunisie, quelques heures plus tôt. L’autre motif de satisfaction après cette première sortie de l’équipe est la réaction du technicien Eric Sékou Chelle qui, dès l’entame de la deuxième période, a décidé d’intégrer Lassana Coulibaly à la place d’un Yves Bissouma transparent. On peut aussi dire que la titularisation de Sékou Koïta que l’on croyait en perte de vitesse ces derniers temps, a été un coaching payant pour l’ancien défenseur international, le sociétaire du RB Salzbourg (Autriche) ayant pesé de tout son poids sur l’arrière-garde sud-africaine.

Pour cette première sortie de la sélection nationale, le technicien Eric Sékou Chelle est resté fidèle à son 4-4-2 losange et les joueurs ont permuté plusieurs fois pendant le match. Le résultat a été à la hauteur des attentes et on espère que l’équipe continuera sur la même lancée pour le grand bonheur du peuple. Il faut rappeler qu’en 13 participations à la CAN, le Mali n’a jamais perdu son premier match. Hier soir, le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers ont donc prolongé la série et pris, déjà une bonne option sur la qualification pour les huitièmes de finale. Lors de la prochaine journée, prévue ce samedi, la sélection nationale en découdra avec la Tunisie, alors que l’Afrique du Sud s’expliquera avec la Namibie. Les deux premiers de la poule se qualifient pour les huitièmes de finale.

Dans notre édition de demain, nous reviendrons plus en détails sur cette première sortie victorieuse des Aigles avec les réactions des acteurs.

Envoyés spéciaux

Ladji M. DIABY

Habib KOUYATÉ

Ladi Madiheri DIABY

