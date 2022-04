En prélude à la première journée du championnat de basket-ball du Mali, un match de gala a opposé la société de téléphonie Orange-Mali à la fédération malienne de basketball (FMBB), le vendredi 22 avril au Palais des Sports. Une rencontre qui entre dans le cadre du raffermissement du partenariat entre les deux structures.

« La fédération malienne de basket-ball (FMBB) est un excellent partenaire d’Orange-Mali », a tout de go rappelé Doucouré Fatoumata Sangaré, cheffe de la division institutionnelle à Orange-Mali. Les deux structures entretiennent depuis des années un partenariat dynamique et fécond. C’est tout naturellement que la société de téléphonie Mobile Orange-Mali accompagne la FMBB dans l’organisation du championnat national de basket-ball.

Une façon selon la cheffe de la division institutionnelle à Orange-Mali de réitérer le soutien et l’engagement total de la direction générale de société de téléphonie mobile auprès de l’instance dirigeante de la balle au panier au Mali. C’est aussi une façon de témoigner le soutien de Orange-Mali à la FMBB.

Du côté de la fédération malienne de basket-ball, on se réjouit aussi du partenariat avec la société de téléphonie mobile. C’est ce qu’a assuré Mamadou Boubel Konaté, responsable finances et comptabilité à la FMBB. Cette rencontre est une façon de magnifier le partenariat entre les deux structures, a-t-il expliqué. Il a indiqué que le partenariat entre la FMBB et la société de téléphonie mobile est toujours d’actualité et continue pour le bonheur du basket-ball malien.

La rencontre s’est soldée par la victoire de la FMBB sur Orange-Mali par le score de 8 à 4. Un résultat anecdotique, puisque l’importance se trouve ailleurs, selon Mamadou Boubel Konaté. « Il n’y a ni de gagnant ni de perdant » a renchéri pour sa part kéïta Kamissa Mariétou Diakité, directrice de l’éthique et de la concurrence à Orange-Mali.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

