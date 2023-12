Mali : Classement FIFA : Les Aigles quittent le top 50

La Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé la semaine dernière le classement du mois de novembre. Dans le nouveau classement, les Aigles perdent une place et ne figurent plus parmi les 50 meilleures sélections du monde. Au niveau continental, en revanche, le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers restent dans le Top 10 et occupent la 9è place du classement.

C’est la Côte d’Ivoire qui a éjecté le Mali du Top 50 mondial et les éléphants sont suivis directement par les Aigles. Le Mali devance la Grèce (52è), le Paraguay (53è) et la Slovénie (54è).

En Afrique, la première place du classement est occupée par le Maroc (13è mondial), devant le Sénégal (20è mondial), la Tunisie (28è mondial) et l’Algérie (30è mondial). Derrière ces pays, on retrouve le Nigeria (42è), et le Cameroun (46è).

Le classement mondial est dominé par le pays de Lionel Messi, l’Argentin qui devance la France, l’Angleterre, la Belgique et le Brésil. Le prochain classement sera publié fin décembre, à quelques jours donc du coup d’envoi de la CAN, Côte d’Ivoire (10 janvier-11 février 2024).

Djénéba BAGAYOGO

