Exceptés le gardien Djigui Diarra et l’attaquant El Bilal Touré qui étaient attendus hier, tous les autres joueurs retenus pour les matches Mali-Ghana et Madagascar-Mali sont déjà arrivés à Kabala, le fief de la sélection nationale

Lundi le technicien et ses joueurs ont d’abord fait une séance vidéo avant de se retrouver sur la pelouse pour la séance d’entraînement proprement dite. Seuls le gardien Djigui Diarra (Young Africans, Tanzanie) et l’attaquant El Bilal Touré (Atalanta Bergame, Italie) manquaient à l’appel (les deux joueurs étaient attendus hier soir à Bamako). Au total, 27 joueurs ont participé à la séance d’entraînement dont les deux nouvelles têtes, à savoir l’attaquant Mamadou Camara et l’arrière droit Salim Diakité. «Je suis très content, c’est ma première fois ici au Mali et j’ai été bien accueilli. Je me sens très bien et j’ai hâte de jouer», a déclaré le défenseur de Palerme (D2 italienne).

«On va tout faire pour honorer la nation. Mes parents sont Maliens et je me considère comme un Malien. Je suis fier de l’être et je suis prêt à tous les sacrifices pour mériter la confiance du staff technique. Le Ghana est une bonne équipe, le Mali aussi et nous allons tout faire pour gagner jeudi», a ajouté Salim Diakité. Son coéquipier Kamory Doumbia affiche également sa confiance et assure que la préparation se passe bien.

«On prépare tous les matchs comme une finale, parce que nous voulons entrer dans l’histoire en décrochant le billet de la Coupe du monde. Nous voulons gagner ces deux matches pour prendre de l’avance. Notre objectif est de participer à la Coupe du monde 2026», a ainsi martelé le milieu de terrain des Aigles. Quant à son collègue du secteur médian Amadou Haidara, il insiste sur l’atmosphère qui règne au sein du groupe : « Les entraînements se déroulent très bien et on travaille pour bien aborder le match contre le Ghana. Cette rencontre est très importante et nous allons tout faire pour gagner», a dit le joueur. Et l’attaquant Lassine Sinayoko d’abandonner : « le groupe vit bien et on est tous content de revenir au pays. On est prêt à accueillir le Ghana et on va tout faire pour gagner», promet le canonnier.

Lors des deux premières journées des éliminatoires, les Aigles ont battu le Tchad (3-1) avant de concéder le nul contre la Centrafrique (1-1). Ainsi après deux journées de débats, la sélection nationale occupe la 2ème place du groupe I avec 4 points, à deux unités du leader, les Comores, victorieuses de la Centrafrique (4-2) et du Ghana (1-0). Madagascar et le Ghana occupent la 3ème place avec 3 points chacun, contre 1 unité pour la Centrafrique et zéro pour le Tchad. Dans les autres matches, la Centrafrique affrontera le Tchad à Oujda au Maroc (la Centrafrique ne dispose pas de terrains homologues par la CAF) alors que Madagascar jouera contre les Comores, à Johannesburg en Afrique du Sud. C’est dire que les deux prochains matchs des Malgaches se dérouleront au pays de feu Nelson Mandela, puisqu’après les Comores, les Bareas (surnom de la sélection malgache, ndlr) accueilleront les Aigles dans le même pays.

Abdramane DIOMA

