La liste du technicien Alou Badra Diallo est composée à 99% de joueurs expatriés et on note que 9 des 18 heureux élus étaient présents à la dernière Coupe d’Afrique des nations U23 (CAN) au Maroc

Les noms des 18 joueurs qui défendront les couleurs du Mali aux Jeux olympiques, Paris 2024 (26 juillet au 11 août) ont été dévoilés, hier par le sélectionneur national des U23, Alou Badra Diallo dit Conti. En fait, ce sont 22 joueurs qui effectueront le voyage de la Ville Lumière, mais il y a 4 réservistes qui pourraient intégrer le groupe en cas blessure. Le technicien Conti a dévoilé sa liste lors d’une conférence de presse tenue au siège de la Fédération malienne de football (Femafoot). «Le choix de ces joueurs n’a pas été facile. Au total, 29 joueurs ont été présélectionnés parmi lesquels il fallait choisir 18 joueurs plus 4 réservistes», a avoué le sélectionneur national avant de dévoiler les noms des 18 heureux élus. Parmi les joueurs sélectionnés, il n’ya qu’un seul élément local, à savoir le gardien Oumar Coulibaly (COB).

Les dix-sept autres joueurs sélectionnés par Conti évoluent tous à l’extérieur. Autre constat, neuf des dix-huit joueurs retenus pour les J. O. étaient présents à la dernière CAN U23 qui s’était déroulée au Maroc. Il s’agit du gardien Lassine Diarra (Lyon, France), des défenseurs Ibrahima Cissé (Schalke 04, Allemagne), Ahmed Diomandé (Ittifaq, Maroc), Hamidou Diallo (SC Farence, Portugal) et Fodé Doucouré (Red Stars, France) des milieux Coli Saco (Naples, Italie), Boubacar Traoré (Wolverhampton, Angleterre) et des attaquants Cheickna Doumbia (Shabab Al Ahli, émirats arabes unis) et Brahima Diarra (Huddersflied, Angleterre). Les grands absents de la liste sont le gardien des Onze Créateurs Alkalifa Coulibaly, le défenseur de Troyes en France, Lassine Soumaoro, les milieux de terrain du Rapid Vienne en Autriche, Mamadou Sangaré dit Gaucher, de RB Salzbourg en Autriche, Mamady Diambou, des attaquants Ladji Mallé (Los Angeles FC, états-Unis), Alhassane Tamboura (Al Dhaid, émirats arabes unis) et Fily Traoré du TP Mazembe en RD Congo. «Beaucoup de joueurs ont participé à la préparation, mais n’ont pas été sélectionnés.

C’est toujours difficile de faire un choix, mais je pense avoir sélectionné les meilleurs», a insisté Alou Badra Diallo, avant d’afficher ses ambitions pour le rendez-vous de la capitale française. «L’objectif du Mali est de revenir avec une médaille olympique et je fais confiance à ces jeunes», a dit le technicien. Selon le sélectionneur des Olympiques, les autorités ont fait le nécessaire pour l’équipe et la préparation s’est déroulée dans de bonnes conditions «Le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba avec une forte délégation est venu rendre visite aux joueurs à Kabala. Au cours de cette visite, il a rassuré les joueurs de la disponibilité des autorités à les accompagner et à tout mettre en œuvre pour une bonne participation du Mali aux J. O.», a témoigné Conti. Et de continuer que le capitaine Boubacar Traoré a de son côté rassuré le ministre Fomba que le stage de Kabala s’est déroulé dans les meilleures conditions. «Nous partons à Paris avec le Drapeau national, je suis sûr et certain que les joueurs vont défendre le pays avec honneur», a terminé Alou Badra Diallo.

La délégation malienne quitte Bamako ce soir pour la France où il est prévu deux matches amicaux avant le début des J. O. La première rencontre se déroulera, mardi 12 juillet contre le Stade Malherbe de Caen (Ligue 2 française) et la deuxième, mardi 19 juillet contre le FC Bobigny (National 2, France).

Placé dans le groupe D, en compagnie d’Israël, du Paraguay et du Japon, le Mali fera son entrée en lice aux J.O. mercredi 24 juillet face à Israël à 19h au Parc des Princes avant d’affronter le Japon, samedi 27 juillet, au stade de Bordeaux à 19h et de boucler la phase de poules de la compétition contre le Paraguay, mardi 30 juillet, au Parc des Princes, à 19h.

Les 18 mousquetaires

Gardiens : Omar Coulibaly (COB), Lassine Diarra (Lyon, France).

Défenseurs : Ibrahima Cissé (Shalke 04, Allemagne), Amed Diomandé (Ittifaq, Maroc), Mamadou Tounkara (Victoria Guimaraes, Portugal), Mohamed Larabit Cisset (Penn States, états-Unis), Hamidou Diallo (Farence SC, Portugal), Fodé Doucouré (Red Stars, France).

Milieux de terrain : Coli Saco (Naples, Italie), Issouf Bemba Sissokho (Bordeaux, France), Boubacar Traoré (Wolverhampton, Angleterre), Abdoul Salam Ag Jiddou (Setif, Algérie), Moussa Diakité (Cadiz, Espagne).

Attaquants : Cheickna Doumbia (Shabab Al Ahli, émirats Arabes Unis), Demba Diallo (Manisa FK, Türkiye), Wilson Samaké (Rennes, France), Brahima Diarra (Huddersfields, Angleterre), Thiemoko Diarra (Reims, France).

LES 4 RESERVISTES : Issoufi Maïga (Viseu FC, Portugal), Mahamadi Lamine Bah (Olympique Beja, Tunisie), Hassane Sadawi Diarra (Réal) et Fady Sidiki Coulibaly (Stade malien).

Djeneba BAGAYOGO

