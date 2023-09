Match amical Côte d’Ivoire-Mali : Le derby tombe à l’eau

Le match amical Côte d’Ivoire-Mali s’est terminé en file d’attente de poisson. La faute, à la pluie qui s’est invitée au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpe et qui a obligé les arbitres togolais à arrêter la rencontre après 45 minutes de jeu.

La pelouse de l’arène qui va abriter la cérémonie d’ouverture et la finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) était complètement détrempée et il était impossible de poursuivre la partie, au risque d’exposer les joueurs aux blessures. . Comme c’était un match amical, les arbitres ont sifflé la fin de la rencontre, en accord avec les staffs techniques des deux équipes.

Les 45 minutes de la première période ont été marquées par une domination des Éléphants, notamment le missile de Sébastien Haller sur le poteau, alors que le gardien Djigui Diarra était battu. Côté malien, on note les tentatives d’Ibrahima Koné qui a gâché trois occasions, alors que tout le Stade Olympique Alassane Ouattara voyait le ballon au fond des filets. Toutefois, l’attaquant malien était hors-jeu sur sa troisième tentative.

Pas de vainqueur donc pour ce match avorté Côte d’Ivoire-Mali et pas de mais non plus ni d’un côté, ni de l’autre. Il faudra attendre la phase finale de la CAN pour voir peut-être les deux sélections s’affronter et ajouter une nouvelle page à l’histoire des confrontations Mali-Côte d’Ivoire. La phase finale de la CAN était initialement programmée en juin-juillet 2023, mais a été ramenée au début 2024, afin d’éviter que les matchs se déroulent en pleine saison des pluies.

Seibou Sambri Kamissoko

