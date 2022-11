En match amical international disputé mercredi dernier (16 novembre 2022) au Stade Olympique d’Oran (au nord-ouest de l’Algérie), le Mali a tenu l’Algérie en échec 1-1 (1-0 à la mi-temps pour le pays hôte). Un test grandeur nature disputé par Eric Sékou Chelle sans de nombreux cadres de sa sélection comme Adama Traoré «Malouda», Mohamed Camara, Moussa Djénépo, Yves Bissouma…

Il a fallu une première alerte malienne pour donner de l’allure à cette rencontre, notamment à la première mi-temps durant laquelle la mobilité des Aigles du Mali a empêché les Fennecs de réellement développer leur football. N’empêche que se sont les Algériens qui ont ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première période (48e minute) sur un penalty transformé par Riyad Mahrez.

Un but qui n’a pas heureusement douché le moral des protégés d’Eric Chelle qui a fait entrer Falaye Sacko à la place du capitaine Hamari Traoré quelques minutes après la reprise. Coaching gagnant puisque, sur son premier ballon, Falaye centre pour Massadio qui égalise à la 58e minute du jeu. Cette égalisation des Aigles a visiblement atténué l’ardeur des Fennecs qui ont par la suite peiné à se montrer dangereux.

Bien au contraire, se sont les Maliens qui se sont montrés plus entreprenants même s’ils ont été maladroits dans la finition. Le match a donc pris fin sur ce score de 1-1 partout ! Si pour de nombreux observateurs cette rencontre était le premier vrai texte pour le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sékou Chelle, on peut dire qu’il l’a réussi ! Et avec une sélection nationale très remaniée. Son coaching a été payant. Et le score aurait pu être autre en faveur des Aigles si ceux-ci n’avaient pas manqué d’un véritable meneur de jeu. En tout cas la revue de la troupe a sans douté été riche en enseignements pour l’encadrement technique !

Alphaly

LES AIGLE FACE A L’ALGERIE : Ismaël Diawara, Boubacar Kiki Kouyaté, Mamadou Fofana, Hamari Traoré (Falaye Sacko), Massadio Haïdara, Lassana Coulibaly (Kalifa Coulibaly), Cheick Doucouré (Diadié Samassékou), Boubacar Traoré, Nene Dorgeles, Ibrahim Koné (Aboubacar Diarra), El Bilal Touré.

