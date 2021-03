Match de Gala de l’association Sida Foot : Seydou Keita, Drogba, Gervinho, Frank Kessié, Kader Keita attendus le 11 juin prochain à Bamako

-maliweb.net- L’annonce a été faite par les responsables de l’association Sida Foot ce mercredi. Un Match de Gala pour la Paix et l’Unité dénommé “foot Santé 2021” sera organisé en mi-juin dans la capitale malienne par cette association en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de la Santé et du développement Social. Les initiateurs de cette rencontre sportive ont annoncé la participation de plusieurs internationaux africains qui évoluent ou qui ont évolué dans les grands championnats Européens. Parmi lesquels l’ex-capitaine des Aigles du Mali, Seydou Keita, les ivoiriens Drogba, Gervinho, Frank Kessié, Kader Keita.

Ce Grand Match de Gala pour la Paix et l’Unité “foot Santé 2021” se déroulera à Bamako du 11 au 13 juin. Il nous revient que l’équipe Foot Santé formée par les stars affrontera une équipe locale malienne. Pour la réussite de l’évènement, les organisateurs indiquent plusieurs célébrités maliennes comme Mohamed Keita 2 M Consulting, Roi1212, le Comédien Kanté, le rappeur Iba one vont porter le maillot spécialement. Au delà du sport, l’événement sera marqué par l’organisation des conférences débats dans les universités et lycée, une campagne de dépistage, de sensibilisation sur le Sida, les maladies tropicales négligée, la tuberculose et la Paix.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

