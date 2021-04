Match de gala pour la paix et la cohésion sociale du club RFI de Bandiagara : Une initiative soutenue par le PROJES

L’objectif de ce match est de mettre à contribution les représentants des différentes communautés de Mopti présentes à Bamako, pour promouvoir la cohésion et la paix dans la région

Dans ses efforts pour l’amélioration de la cohésion sociale à travers la valorisation d’initiatives d’information, de prévention et de régulation des conflits locaux impliquant les jeunes, le Programme Jeunesse et Stabilisation (PROJES) a soutenu le Club RFI de Bandiagara dans l’organisation, d’un tournoi de football intitulé « Tournoi pour la paix et la réconciliation nationale”. Il aregroupé les jeunes de différentes communautés originaires de huit (8) cercles de Mopti, en marge des activités de la troisième édition de la Bourse de l’emploi et de la formation professionnelle qui s’est tenue du 26 au 28 décembre.

Organisée pour promouvoir la paix et la cohésion dans une localité éprouvée par des conflits intercommunautaires, cette compétition de football avait pour objectifs, d’une part de créer un cadre d’expression pour les jeunes, de les informer et les sensibiliser sur la paix et le vivre-ensemble et d’autre part, de promouvoir la cohésion sociale entre les différentes communautés.

Après ce tournoi, l’équipe gagnante accompagnée des représentants des différentes communautés et les membres du Club RFI ont effectué du 6 au 10 avril une visite à Bamako. C’est dans le cadre de promouvoir la paix et la cohésion sociale, qu’un match de gala de football est organisé. Il a opposé l’équipe de Bandiagara (vainqueur du tournoi de Mopti) à l’équipe mixe composée des représentants des organisations de TabitalPulaaku et Gina Dogon. C’était le jeudi 8 avril 2021 au stade Ouezzin Coulibaly, sous la présidence de Mme Fatoumata Bintou Sangaré, représentante du ministre de la Réconciliation, en présence du président du Club RFI de Bandiagara, initiateur du match, Motié Dara, de Michel De Knoop, premier conseiller à l’ambassade de l’Union Européenne.

Ce match de gala pour la paix et la cohésion sociale a pour objectif de mettre à contribution les représentants des différentes communautés de Mopti venues à Bamako, pur promouvoir la cohésion et la paix dans la Région.

Selon le président du Club RFI de Bandiagara, au-delà de ce match de foot, cette rencontre est un élan de cohésion, de paix, de vivre-ensemble qui permet de s’unir et de réussir autour du ballon.Motié Dara a saisi l’occasion pour remercier ses partenaires financiers sans le soutien desquels l’évènement n’aurait pas eu lieu, notamment le PROJES, l’UE et GIZ.

Le Premier conseiller l’ambassade de l’UE, a rappelé que le déplacement de l’équipe gagnante de Bandiagara à Bamako entre dans la logique. Et tous les joueurs, quelle que soit l’issue du tournoi et de ce match, seront des ambassadeurs de la paix à leur retour dans leur région. Avant de déclarer que l’UE est un partenaire historique du Mali et nous sommes particulièrement présent auprès de la jeunesse et dans le centre du pays. Cet appui prend tout son sens et c’est pourquoi nous soutenons, à travers le PROJES, la présente activité, a expliqué Michel De Knoop.

Avant de donner le coup d’envoi de la rencontre, la représentante du ministère de la Réconciliation nationale, Fatoumata Bintou Sangaré a, au nom de son ministre empêché, remercié les membres du Club RFI de Bandiagara et son partenaire Projet pour l’organisation de ce match de gala combien important. Selon elle, cette rencontre va contribuer au renforcement de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble.

Après la cérémonie protocolaire, place au match. A l’issue du temps réglementaire, l’équipe de Bandiagara (vainqueur du tournoi de Mopti) s’est imposée face à l’équipe mixe composée des représentants des organisations de TabitalPulaaku et Gina Dogon sur le score de 1-0.

Vivement la prochaine édition!

AMTouré

