Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble de plus en plus sérieusement se tourner vers le Real Madrid, les deux autres stars offensives du PSG sont en revanche catégoriques pour leur avenir. Neymar et Lionel Messi n’ont effectivement pas l’intention de partir.

Depuis mercredi soir et l’élimination contre le Real Madrid, le PSG est au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, afin d’éviter un nouveau fiasco européen, de nombreux changements sont attendus en interne, à commencer par les départs de Mauricio Pochettino et de Leonardo qui ne semblent plus faire de doute. Mais au sein de l’effectif aussi, il pourrait y avoir un renouvellement. Et pour cause, la prolongation de Kylian Mbappé semble de plus en plus inenvisageable puisque, comme révélé par le10sport.com, l’attaquant français dispose d’un accord verbal avec le Real Madrid. Mais qu’en sera-t-il des autres stars offensives ? Selon nos informations, Neymar devrait rester au PSG. Le Brésilien n’a jamais réclamé son départ et alors que son contrat s’achève en juin 2025, peu de clubs semblent en mesure de le recruter tout en lui offrant un salaire s’approchant de ses émoluments parisiens. Et la situation semble similaire pour Lionel Messi.

Comme Neymar, Messi veut rester au PSG

En effet, selon les informations de RMC Sport , Lionel Messi non plus n’a pas l’intention de quitter le PSG l’été prochain. Conspué comme Neymar par une partie des supporters présents au Parc des Princes, l’Argentin aurait toutefois compris la colère des fans du club de la capitale puisqu’il la partage. Très marqué par l’élimination contre le Real Madrid, l’ancien numéro 10 du FC Barcelone est apparu irrité et agacé au Camp des Loges. Mais pas résigné. Lionel Messi a la ferme intention de démontrer que son ambition de faire triompher le PSG sur la scène européenne est intacte et rappelle en privé qu’il est le premier à vouloir gagner, et donc à être déçu de l’élimination contre le club merengue . Par conséquent, RMC Sport assure qu’il n’y a jamais eu de contacts entre l’entourage du septuple Ballon d’Or et le FC Barcelone depuis son départ l’été dernier. Un retour en Catalogne semble donc inenvisageable. D’autant plus que Lionel Messi prend ses marques à Paris. Désormais installé dans une maison avec sa femme et ses enfants, l’international argentin espère profiter d’une préparation estivale complète pour revenir à son meilleur niveau dès la saison prochaine. Débarrassé de ses blessures et de son Covid, Lionel Messi a donc la ferme intention d’honorer son contrat qui court jusqu’en juin 2023 afin de prouver qu’il n’a rien perdu de son meilleur niveau.

Source: https://le10sport.com/