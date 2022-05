Dans une interview accordée au média argentin TYC Sports lundi, Lionel Messi a évoqué les suites du covid-19, pour lequel il avait été testé positif en janvier dernier.

La saison de Lionel Messi à Paris a été marquée par un titre de champion de France mais également par quelques critiques concernant ses performances. Lundi, il a donné des explications sur ce qui pourrait avoir causé sa méforme physique. Interrogé par le média argentin TYC Sports , le footballeur de 34 ans a expliqué avoir souffert de séquelles liées au covid-19. Le joueur avait été testé positif dans la capitale en janvier dernier. S’il a dans un premier temps souffert des symptômes classiques du virus, c’est au bout de quelques semaines qu’il s’est rendu compte que sa santé avait été affectée. «J’ai gardé des séquelles. Mes poumons ont été affectés. Quand je suis revenu, cela faisait presque un mois et demi que je n’avais plus été capable de courir en raison de mes poumons», a-t-il confié.

Avec le recul, il reconnait aujourd’hui avoir repris «trop tôt». «Cela a empiré parce que je suis allé trop vite et que j’ai trainé ça avec moi. Mais je n’arrivais plus à attendre, je voulais courir, m’entraîner, je voulais continuer. Et au final, c’est devenu pire», a-t-il commenté.

L’élimination en Ligue des Champions…

Et alors qu’il était déjà physiquement atteint, il a également pris un coup au moral après l’élimination du PSG en Ligue des Champions contre le Real Madrid. «Alors que j’étais à la moitié de mes capacités, le truc avec le Real Madrid s’est produit et cela nous a tués. Cela m’a tué, et tout le vestiaire, et tout Paris, parce que c’est un grand rêve. La façon dont c’est arrivé, le match, le résultat… ce fut comme un coup de poing». Il a également déclaré que la saison avait été difficile pour lui, après son transfert de Barcelone, où il a grandi en tant que joueur. «La vérité est que ce fut une année(…)

