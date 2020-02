“C’est le plus grand et il est un exemple pour tous, il ne dit jamais un mot plus haut que l’autre. Il fait des choses qui n’existent que sur la Playstation, des choses impensables. Ca fait déjà quelques années qu’il est le plus grand de tous les temps”, a expliqué Gattuso en conférence de presse.

Relancé sur la comparaison avec Maradona, qui a joué à Naples de 1984 à 1991, Gattuso a répondu que l’idole du Napoli était “un dieu du foot”. “Mais je l’ai vu sur VHS, ou sur DVD. De près, au stade, je ne l’ai jamais vu. Je sais le champion qu’il a été et je sais que j’ai raté quelque chose de merveilleux. Je le regrette. Aujourd’hui, je vois Messi faire des choses que faisait Maradona”, a-t-il dit. Capitaine du Napoli et Napolitain lui-même, Lorenzo Insigne a été plus diplomate.”Messi est le plus fort au monde actuellement. Mais pour nous Napolitains, Maradona est tout et je ne veux pas comparer. Maradona est sacré”, a-t-il dit. “Un joueur unique” Les deux hommes se sont en revanche entendus sur la nécessité de ne pas se concentrer exclusivement sur Messi.”J’ai lu des choses sur des dispositifs, du marquage individuel… On doit faire une prestation collective, parce qu’il n’y a pas que Messi”, a dit Gattuso. De son côté, l’entraîneur de Barcelone Quique Setién a insisté sur la régularité de Messi.”Leo est un très grand joueur depuis 14/15 ans. Il joue tous les matches à très haut niveau. C’est la plus grande différence. On n’a jamais vu une telle continuité et Leo, après tellement d’années, continue à faire des matches comme le dernier”, a-t-il expliqué, en référence au quadruplé de l’Argentin contre Eibar. “J’ai aussi aimé des joueurs comme Maradona ou Cruyff. Ce sont ceux qui nous ont amenés à aimer ce sport”, a-t-il ajouté.”Maradona est un joueur unique dans l’histoire du foot. On se souviendra toujours de lui”, a de son côté déclaré le défenseur catalan Gerard Piqué. “Maradona ou Leo, c’est la question qui tue. Mais je suis aux côtés de Leo depuis des années et je choisis sa régularité et les exploits qu’il fait match après match depuis tellement d’années”, a-t-il ajouté. Source: https://www.7sur7.be/