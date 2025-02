Mission d’audit de performance de la FEMAFOOT : Vers un bras de fer Fomba-Femafoot

Qu’est ce qui se passe entre le ministre des sports et la Fémafoot ? La question est posée au sein du milieu sportif malien. A l’origine, la décision du chef du département des sports de mettre en place une commission dite d’audit de performance de la Fémafoot. Mais cette décision du ministre Abdoul Kassim Fomba est rejetée par l’instance dirigeante du football malien. Il semble que la FIFA ait été déjà saisie et elle suit l’évolution de cette affaire.

Dans un contexte de plus en plus marqué par des tensions avec la fédération malienne de football (Fémafoot), Abdoul Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, en charge de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, a mis en place une mission d’audit de performances de la Fémafoot. Cette mission d’audit s’est heurtée à un refus ferme de la fédération. Cette nouvelle tension marque un rebondissement dans les rapports, déjà, compliqués entre le Chef du département des sports et la Fémafoot. Le ton avait été donné par le ministre Fomba, lors un point de presse, le jeudi 30 janvier dernier : « Nous sommes tous unanimes pour constater que la situation à la tête de la fédération de football n’est pas satisfaisante ».

Simple remarque ou volonté cachée de dissoudre la Fémafoot ? Abdoul Kassim Fomba avait également insisté sur l’importance de favoriser l’émergence de nouveaux talents dans le football malien, suggérant que d’autres personnes compétentes pourraient reprendre les rênes de la Fémafoot. Ces déclarations du ministre des Sports avaient ouvert la voie à beaucoup de commentaires dans le monde sportif.

Au-delà, un constat s’impose : les relations entre le ministre Fomba et certaines fédérations sportives ne sont pas au beau fixe. En effet, depuis sa prise de fonction à la tête de ce département ultra sensible, le ministre Fomba a des relations compliquées (conflictuelles ?) avec certains principaux partenaires, notamment, le Comité national olympique et sportif du Mali et la Fémafoot. Le chef du département est accusé d’ingérence dans la gestion des associations et instances de sports. Plus grave, on le soupçonne fortement de vouloir placer des gens à la tête de certaines de ces instances.

Il faut préciser qu’avant la mise en place de la fameuse commission d’audit, le ministre Abdoul Kassim Fomba, avait, dans une lettre adressée à la Fémafoot, le 9 janvier 2025, demandé des explications sur la gestion du football malien. Dans ladite correspondance, il exhortait cette instance à se conformer à ses propres règlements.

M Sanogo

Commentaires via Facebook :