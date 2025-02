Modibo Coulibaly, 3e Vice-President de la Femafoot face à la presse “Le succès d’une équipe nationale dépend en grande partie de son état de préparation”

Le 3e vice-président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Modibo Coulibaly, était face à la presse, le samedi 8 février à la Maison de la presse, pour parler de l’état de préparation de l’équipe nationale U-17, ainsi les équipes nationales seniors hommes et dames. Au cours de la conférence de presse, il a précisé que le succès d’une équipe nationale dépend en grande partie de son état de préparation.

e conférencier était accompagné du secrétaire général de la Fémafoot, Sidi Békaye Magassa, et du président de la Commission média de la Fémafoot, Abdoulaye Konaté.

Pour donner des éclaircissements sur la préparation des équipes nationales de football notamment les U-17 qualifiée pour la Can U-17 au Maroc au mois de mars prochain, les seniors dames qualifiées également pour la Can de la catégorie prévue au mois de juillet prochain au Maroc et les seniors hommes qualifiés pour la phase finale de la prochaine Can au mois de décembre 2025 au Maroc, les membres de la Fémafoot ont initié cette conférence de presse.

Modibo Coulibaly a évoqué que les 4 phases du planning de préparation de l’équipe nationale cadette élaboré par le sélectionneur, Adama Djéfla Diallo, en vue de la prochaine Can U-17, ne pourront pas être exécutées dans leur intégralité.

“Après avoir reçu le planning de préparation de la part du sélectionneur, nous avons remonté au niveau de la Dnsep (direction nationale des sports et de l’éducation physique). Malheureusement, les deux premiers ne seront pas exécutés parce que le Dnsep nous a expliqué que le département des Sports ne peut prendre en charge que deux stages. Au niveau de la Fémafoot, nous allons tout faire pour trouver des matches amicaux contre des pays de la sous-région notamment le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. En plus, nous allons voir une prévision d’une mise au vert en Arabie saoudite avant de rallier le Maroc pour la phase finale de la Can U-17”, a-t-il fait savoir.

Concernant l’équipe nationale féminine, il a indiqué que son regroupement dans le cadre des éliminatoires de la Can-2026, se fera au Gabon. “Vu que la majorité des joueuses sont à l’extérieur, nous avons jugé nécessaire de faire le regroupement à Libreville au Gabon. Nous allons affronter le Gabon les 20 et 26 février avec un match retour à Bamako. Ces éliminatoires vont nous servir de préparation pour la phase finale de la Can-2024, prévue au mois de juillet prochain au Maroc”, a-t-il mentionné.

Concernant l’équipe nationale senior, le conférencier a précisé que le sélectionneur national des Aigles, Tom Saintfiet, a déjà déposé sa feuille de route qui a été transmise à la Dnsep pour validation.

“Les Aigles jouent contre les Comores et la Centrafrique les 17 et 26 mars prochains au compte de la 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Nous sommes en train de prendre les dispositions afin que l’équipe soit dans les meilleures conditions possibles. Il y a une date Fifa au mois de juin, nous avons des propositions de tournoi de préparation en Arabie saoudite et au Maroc que nous allons examiner. Pour terminer, il est important de rappeler que le succès d’une équipe nationale dépend en grande partie de son état de préparation”, a-t-il annoncé. Et de saluer les efforts des plus hautes autorités pour l’accompagnement des équipes nationales.

Mahamadou Traoré

Me Jean-Claude Sidibe face a la presse

“Notre ambition est de remporter l’Afrobasket senior dame à Abidjan”

Le président de la Fédération malienne de basket-ball, Me Jean-Claude Sidibé était face à la presse le jeudi 6 juin dernier, au Palais des sports Salamatou Maïga pour faire bilan à mi-parcours de son mandat 2023-2025. Au cours de cette rencontre avec les hommes de média, le président de l’instance dirigeante du basket-ball malien, a indiqué que l’un des objectifs de son bureau est de remporter cette année l’Afrobasket senior dame à Abidjan.

Pour la circonstance, le président de la Fédération malienne de basket-ball était accompagné du secrétaire général de Fédération, Diya Cissé, et du STN, le lieutenant-colonel El Hadji Dicko. Selon Me Jean-Claude Sidibé, les deux premières années de son mandat ont été marquées par des réussites et des échecs. “Au cours des deux dernières années, il y a eu de belles choses parce que le Mali a participé à six coupes d’Afrique de basket-ball. Sur ces 6 participations, nous avons gagné 4 coupes et obtenu les médailles de bronze dans les 2 restants notamment, en U16 garçons en Tunisie en 2023 et en Afrobasket senior dame à Kigali en 2023. En 2024, nous avons remporté deux coupes d’Afrique dans la catégorie des U18, garçons et filles en Afrique du Sud. Ce qui est une performance rare à mettre à l’actif de tous les acteurs du basket-ball notamment les entraîneurs, les athlètes, les arbitres, les centres de formation, les clubs et l’ensemble du bureau fédéral, y compris la presse sportive”, a-t-il expliqué.

Il a ajouté qu’en déjà 2023, l’ambition du bureau fédéral était de gagner l’Afrobasket senior dame. “Depuis 2021, nous sommes entre la troisième et la deuxième place dans cette catégorie. Cependant, qu’est-ce qu’il faut faire ? A mon avis, c’est de travailler encore plus. Si nos techniciens se mettent au travail, je suis sûr qu’en 2025, nous pourrions remporter ce trophée. En plus de cela, ce qui n’a pas marché aussi, c’est la pré-éliminatoire de la Coupe du monde au Mexique. Nous étions partis avec une grande ambition, mais nous avons eu des problèmes, certaines athlètes ont eu des difficultés respiratoires. Malheureusement, quatre de nos athlètes ont été admis à l’hôpital et nous avons gagné seulement un match sur quatre. C’est un échec que nous allons rapidement corriger parce qu’il aura au mois de mai prochain le tirage au sort de la Coupe du monde 2027 qui aura lieu à Bahreïn”, a-t-il précisé.

Concernant les perspectives, patron de l’instance dirigeante du basket-ball malien a annoncé que le Mali participera cette année à 4 Afrobasket notamment U16 filles et garçons à Kigali au Rwanda. “Il est important de rappeler que le Mali est détenteur de l’Afrobasket U16 fille pour la huitième fois consécutive. Nous partons à Kigali pour chercher notre neuvième titre. Le travail a commencé puisque les entraîneurs dans les deux catégories (filles et garçons) ont déjà été choisis par le bureau. Quant aux U16 garçons, ils ont échoué la dernière fois, mais nous allons travailler à ce qu’eux aussi puissent gagner au Rwanda. L’année prochaine, il y aura l’Afrobasket senior dame à Abidjan en Côte d’Ivoire, notre ambition est de remporter ce trophée chez nos voisins. Nous travaillons pour cela, les recrutements des joueuses sont en cours. Nous sommes en train de voir dans tous les pays du monde où nous pouvons trouver les meilleures joueuses maliennes. Dans quelques semaines, nous partirons au Maroc pour la dernière fenêtre de l’Afrobasket senior homme. Nous avons eu un petit souci à Dakar, mais nous espérons si nous parvenons à renforcer l’équipe, nous pourrons se qualifier”, a-t-il fait savoir, avant de remercier le département des Sports et le Cnosm pour leur soutien.

Mahamadou Traoré

