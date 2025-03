Actuellement au cœur des attentions suite à son séjour au Mali, des anciens propos du footballeur N’Golo Kanté ont refait surface. Au cours d’une interview, il avait fait des révélations sur ses débuts difficiles.

N’Golo Kanté a grandi dans une famille modeste en région parisienne. Très jeune, il a dû aider sa famille. Il a ramassé des ordures dans son quartier pour subvenir aux besoins.

Ce travail, simple et humble, faisait partie de son quotidien. Mais il ne l’a jamais vu comme une contrainte. Pour lui, c’était une manière de contribuer. Dans une interview, il a confié : « Je ramassais les ordures avant« .

Son prénom, N’Golo, a été donné en hommage à Ngolo Diarra, un roi malien qui a commencé sa vie humblement avant de fonder un empire. Kanté a expliqué : « Mes parents m’ont appelé N’Golo parce que c’est le nom d’un ancien roi au Mali, un roi qui a commencé par en bas pour conquérir un royaume« .

Ce prénom reflète son propre parcours, celui d’un homme qui a grandi dans la simplicité pour atteindre les sommets.

Avant de se lancer pleinement dans le football, Kanté a aussi passé un moment au Mali. Cette expérience dans le pays de ses origines lui a permis de mieux comprendre ses racines et d’affirmer son identité. Bien qu’il soit né en France, il n’a jamais oublié d’où il venait.

Le rêve de devenir footballeur semblait loin, mais il n’a jamais abandonné. Kanté a commencé sa carrière dans des clubs modestes, comme Boulogne et Caen. Il y a montré son talent et sa détermination.

Ses performances ont attiré l’attention. En 2015, Leicester City l’a recruté. Là, il a explosé. Il a été un élément clé du titre de Premier League remporté par Leicester en 2016. Cela a été un exploit historique.

Son ascension continue avec Chelsea. Il remporte la Premier League en 2017. Puis, il décroche la Ligue Europa en 2019 et la Ligue des champions en 2021. En équipe de France, il est aussi indispensable. En 2018, il aide les Bleus à décrocher la Coupe du Monde.

Malgré son succès, Kanté reste fidèle à ses racines. Il n’a pas changé. Il reste humble et discret. Son style vestimentaire, jugé trop simple par certains internautes, reflète parfaitement cette humilité.

Dans un monde où les footballeurs recherchent souvent le luxe, lui préfère des vêtements modestes. « Aujourd’hui, je joue au football et ils me regardent à la télé, » a-t-il ajouté. Il préfère conduire une voiture modeste et éviter les projecteurs.

N’Golo Kanté est un modèle de persévérance. Il a commencé avec des difficultés, mais il a surmonté tous les obstacles. Il est parti de rien. Aujourd’hui, il est au sommet.

Son histoire montre qu’avec du travail et de la détermination, on peut accomplir de grandes choses. N’Golo Kanté prouve que tout est possible. Ce joueur qui ramassait des ordures est maintenant l’un des meilleurs au monde. Il incarne la réussite, l’humilité et la force de caractère.

Source: https://yop.l-frii.com/

Commentaires via Facebook :