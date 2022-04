Nouveau grain de sable dans le mécanisme de la Fédération malienne de football (Fémafoot) accusée à tort ou à raison de mutisme sur sa gestion des fonds.

Un collectif a annoncé mercredi à la Bourse du travail la nécessité de prendre des mesures immédiates pour dissoudre la Fédération malienne de football, afin d’assainir sa gouvernance. Celui-ci a semblé juger malsain le mutisme qui entoure sa gestion « si Bavieux ne peut pas nous donner des explications sur le bilan côté argent et côté gestion des joueurs…nous voulons qu’il démissionne tout simplement ».

L’Etat a servi de vache laitière à la Fémafoot, par ailleurs sous perfusion financière de la société de téléphonie mobile Orange-Mali qui l’accorde annuellement 2 milliards de F CFA. Un joli pactole qui ne milite en faveur d’une capacité de redistribution très effilochées. D’autant plus que « les ligues de football ne gagnent pas plus de 3 millions par an et les clubs ne gagnent chacun pas plus de 20 millions par an ». Sans passer sous silence les fonds alloués par la Fédération international de football (FIFA). Qui au regard de ces lourds soupçons doit « diligenter un audit ». Et pourquoi pas » impliquer le pôle économique » dans la vérification des comptes.

Par ailleurs, le collectif s’est déclaré réceptif à la prise de mesures provisoires pour gérer la fédération dans l’attente de la formation d’une nouvelle direction. Une démarche jugée indispensable au regard de la piètre prestation de l’équipe nationale à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations disputée récemment au Cameroun et son élimination de la coupe du monde et celle des cadets. «Si Bavieux ne démissionne pas, le football du Mali n’avancera pas » a expliqué Yeri Bocoum.

La Fémafoot est coutumière des crises. Celle-ci sera-t-elle un feu follet ou s’inscrira-t-elle dans la durée au point de causer des secousses graves ? Le temps sera meilleur juge.

Fanfan

