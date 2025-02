Me Jean Claude Sidibé sacré «Meilleur Dirigeant Sportif»

Le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a organisé le vendredi 31 janvier dernier, au Granada hôtel de l’Amitié, l’édition 2024 de la Nuit du mérite sportif pour célébrer les meilleurs sportifs et les meilleurs dirigeants sportifs de l’année. Au cours de cette soirée grandiose, le basket-ball malien s’est distingué avec 4 trophées notamment les prix de la révélation de l’année, de Meilleur dirigeant sportif de l’année avec Me Jean-Claude Sidibé, de la meilleure fédération sportive de l’année et celui de la meilleure équipe nationale de l’année.

La cérémonie était présidée par Hamèye Founé Mahalmadane, représentant du général de corps d’armée Malick Diaw, président du Conseil national de transition (CNT), parrain de l’événement, en présence de Mme Kéita Aminata Maïga, ancienne première Dame, Modibo Traoré, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Seydina Omar Diagne, secrétaire général de la Zone II de l’Acnoa, Abdel Aziz Biddine, directeur général de Moov Africa Malitel, sponsor officiel du Cnosm, ainsi que plusieurs responsables sportifs du pays.

Organisée chaque année par le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) pour célébrer les meilleurs sportifs et les meilleurs dirigeants sportifs, l’édition 2024 de la Nuit du mérite sportif a tenu toutes ses promesses. Elle a été une occasion pour récompenser les meilleurs athlètes de l’année, de rendre vibrant hommage aux anciens acteurs sportifs, mais également des retrouvailles chaleureuses des acteurs du Mouvement olympique et sportif du pays.

Dans son intervention, le président du Cnosm, Habib Sissoko, a remercié les autorités de Transition, plus particulièrement le ministre de la Jeunesse et des Sports pour tout ce qu’il est en train de faire pour le développement du sport au Mali, notamment la rénovation des infrastructures sportives. “Le temps actuel de notre pays est investi par un fort sentiment patriotique, mettant en terme à près d’un siècle d’humiliation. En recouvrant la souveraineté réelle, le Mali retrouve son âme propre, celle de sa capacité d’étonnement dans le concert des nations.

Par la reconnaissance du mérite, le Mouvement olympique et sportif national, qui est un mouvement de la jeunesse, entend participer à cet engagement. En effet, la Nuit du mérite sportif veut porter témoignage de reconnaissance à l’endroit des associations sportives nationales, des dirigeants et sympathisants du sport, à l’endroit des athlètes et des personnalités ayant contribué au développement et à la promotion du sport malien”, a-t-il expliqué, avant d’exprimer sa profonde reconnaissance à Abdel Aziz Biddine, directeur général de Moov Africa Malitel pour la constance de son soutien au sport malien.

Il a rappelé que la vision du Cnosm est une vision d’avenir du sport malien, fondée sur la bonne gouvernance et l’illustration de la grandeur sportive du Mali. “Nous voulons qu’il soit conté aux générations que, dans le combat patriotique, le sport malien a pris sa part, en faisant de tous les rendez-vous sportifs un jour de drapeau du Mali. Cette année, le Cnosm a reçu l’honneur d’un homme qui, avec abnégation et humilité, n’a jamais fléchi dans le service à la nation. Dans sa prestigieuse institution, il a fait de la pratique de l’exercice physique un véhicule d’énergie positive pour un travail productif. Cet homme, j’ai nommé le général de corps d’armée Malick Diaw, président du Conseil national de transition du Mali”, a-t-il fait savoir.

Le directeur général de Moov Africa Malitel, sponsor officiel du Cnosm, s’est dit très heureux de participer à cet événement exceptionnel qui est la Nuit du mérite sportif. “Cette soirée est l’occasion de mettre en honneur ceux qui par leur travail, leur détermination et leur passion ont rayonné l’image de notre chère patrie sur la scène olympique et au-delà. Tout d’abord, permettez-moi de saluer l’engagement des sportifs toutes disciplines confondues, de leurs entraineurs, des fédérations sportives et de tous ceux qui œuvrent dans l’ombre afin que nos athlètes puissent faire de résultats encourageants. Vous êtes de modèle d’excellence, de persévérance et de courage. En tant que l’opérateur de télécom, partenaire historique et sponsor officiel du Cnosm, notre mission va bien au-delà de la simple fourniture de services de télécommunication, nous avons à cœur de soutenir des grandes initiatives, celles qui unissent les gens qui brisent les barrières et qui rapprochent les individus”, a-t-il précisé, avant de remercier le Cnosm pour tout ce qu’il fait pour le sport au Mali.

Au cours de la cérémonie, des distinctions honorifiques ont été décernées aux acteurs sportifs les plus méritants de l’année ainsi qu’à ceux qui ont marqué l’histoire du sport malien. Dans la catégorie “Devoir de mémoire”, Mamadou Lamine Agne, membre de fondateur de l’Usfas, Diougal Touré (handball), Kissima Sylla (athlétisme) et Sékou Kéita (football) ont été récompensés par les organisateurs. Ils ont reçu leurs attestations des mains du président du Cnosm, Habib Sissoko.

Des prix de reconnaissance décernée à des acteurs sportifs

Les prix de reconnaissance ont été décernés à Seydina Omar Diagne, secrétaire général de la Zone II de l’Acnoa, Oumar Baba Traoré, président de l’AJSM, et Abdel Aziz Biddine, directeur général de Moov Africa Malitel. Ils ont reçu leurs prix des mains de Modibo Traoré, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Les joueuses de l’équipe nationale de handball, médaillées de bronze lors des Jeux de la plage de Tunisie, ont reçu les prix spéciaux d’encouragement du Cnosm. Elles ont reçu leurs prix des mains de Mme Kéïta Aminata Maïga, ancienne première Dame.

Les prix de la révélation de l’année ont été décernés à Marine Fatoumata Camara (boxe), Mouké Camara (handisport) et Youssouf Mamby Traoré (basket-ball). Ils ont reçu leurs prix des mains de Hamèye Founé Mahalmadane, représentant du président du CNT.

Le prix de la meilleure fédération sportive de l’année est revenu à la Fédération malienne de basketball sous la conduite de Me Jean-Claude Sidibé. Le secrétaire général de ladite Fédération, Diya Cissé, a reçu cette distinction des mains de Hamèye Founé Mahalmadane. En plus de ce prix, Me Jean-Claude Sidibé, président de la Fédération malienne de basket-ball, a été désigné Meilleur dirigeant sportif de l’année. Il a reçu son prix des mains du vice-président du CNT. Et enfin l’équipe nationale U18 fille a été primée par le prix de la Meilleure équipe nationale de l’année. Avec de telles performances, nous pouvons dire que la Fédération malienne de basket-ball était à l’honneur en cette Nuit du mérite sportif 2024 parce qu’elle a raflé 4 distinctions notamment les prix de la révélation de l’année, de dirigeant sportif de l’année, de la meilleure fédération de l’année et celui de la meilleure équipe nationale de l’année.

Une dédicace aux acteurs du basket

“Nous sommes très heureux d’avoir reçu ces distinctions au cours de cette soirée. Nous les dédions à l’ensemble des acteurs du monde de basket-ball parce que ce sont eux qui font de travail notamment les encadreurs, les athlètes et tous ceux qui travaillent à la base au niveau des centres et des clubs. Gagner deux coupes d’Afrique ensemble dans un même pays et le même jour, c’est le travail des techniciens bien formés ! Nous avons déjà commencé à travailler pour les échéances futures, précisément pour les coupes du monde de basket-ball U18, filles et garçons. Nous n’irons pas à ces compétitions comme figurants, nous partirons pour être dans les trois premiers dans les deux catégories”.

Mahamadou Traoré

