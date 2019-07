Frank Lampard a été annoncé ce jeudi comme étant le nouveau manager de Chelsea. Il revient dans le club où il est devenu une légende en tant que joueur. Les Blues ont conclu un accord d’environ 5 millions d’euros avec Derby County pour libérer Lampard de son contrat après une semaine de négociations avec le technicien de 41 ans.

Le numéro huit emblématique des Blues a signé un contrat de trois ans à son retour à Stamford Bridge pour succéder à Maurizio Sarri, qui a quitté le club londonien après seulement une saison pour rejoindre la Juventus.

Lampard a passé 13 ans en tant que joueur dans l’Ouest de Londres, inscrivant 211 buts en 649 matches, devenant le meilleur buteur de tous les temps de Chelsea. Il a remporté trois titres de Premier League, la Champions League, quatre FA Cup, deux Coupes de la Ligue et une Ligue Europa, tout en terminant deuxième du Ballon d’Or en 2005, derrière Ronaldinho.

Il est prévu que Lampard soit accompagné de membres du personnel de Derby. L’ancien milieu de terrain des Blues, Jody Morris, devrait retrouver son poste de directeur adjoint après avoir travaillé avec lui aux Rams de Derby County. L’ancien entraîneur des Blues, Chris Jones, sera également de retour.

Lampard a exprimé toute sa joie de rejoindre le club où il est considéré comme une légende. “Je suis extrêmement fier de retourner à Chelsea en tant qu’entraîneur. Tout le monde connaît mon amour pour ce club et l’histoire que nous avons partagée, cependant, je me concentre uniquement sur le travail à effectuer et sur la préparation de la saison à venir. Je suis ici pour travailler dur, apporter plus de succès au club et je suis impatient de commencer”, a t-il déclaré.

La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a également ajouté sur le site officiel du club : “Nous sommes très heureux d’accueillir Frank à nouveau à Chelsea en tant que manager. Frank possède une connaissance et une compréhension fantastique du club et, la saison dernière, il a démontré qu’il était l’un des jeunes entraîneurs les plus talentueux.”

Avant de débuter la saison, Lampard participera à la tournée de présaison à Dublin, au Japon, en Allemagne et en Autriche avant d’ouvrir la saison déjà lors d’un choc contre Manchester United à Old Trafford le 11 août.

Il ne pourra toutefois pas demander de nouvelles recrues en raison de l’interdiction de transfert imposée par la FIFA qui pèse sur le club pour les deux prochaines periodes de recrutement. Christian Pulisic, dont le transfert du Borussia Dortmund a été achevé en janvier, fera ses débuts à Chelsea avec Frank Lampard tandis que Mateo Kovacic a vu son prêt du Real Madrid devenir définitif.

Goal.com

