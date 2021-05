OFFICIEL – Clap de fin pour Zidane au Real

Malgré encore un an de contrat avec le Real Madrid, Zidane a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le club madrilène.

Le doute n’était pratiquement plus permis depuis mercredi soir mais il fallait encore que l’annonce soit actée. C’est désormais chose faite puisque le Real Madrid a annoncé ce jeudi midi que les chemins entre le club madrilène et Zinedine Zidane se séparent. Une décision qui émane de l’entraîneur madrilène, trois saisons après son retour à la Casa Blanca.

Cette décision de Zidane semble avant tout personnelle et liée à un ras-le-bol psychologique au sein du club madrilène. Beaucoup plus critiqué que durant son premier passage sur le banc, l’entraîneur français n’aura pas réussi à connaître la même gloire. S’il a bien réussi à souffler le titre de champion d’Espagne la saison dernière, au nez et à la barbe du FC Barcelone, ZZ n’a pas réussi à tirer tout le potentiel de son groupe pour décrocher une nouvelle Ligue des Champions.

Il faut dire que le Real Madrid n’a pas été épargné par les blessures ces derniers mois. En plus du contexte lié au Covid-19, les Merengue ont dû faire sans Sergio Ramos mais aussi Eden Hazard, qui n’aura donc pas réussi à donner la pleinitude de son talent sous les ordres de son idole de jeunesse.

Libre de tout contrat, Zidane va-t-il de nouveau s’accorder une pause afin de recharger les batteries ? Nul ne le sait encore. Une chose est sûre, une des portes de sortie qu’on pouvait lui accorder, à savoir la Juventus Turin, s’est refermée il y a quelques minutes. En effet, Goal est en mesure de confirmer que la Vieille Dame a choisi Massimiliano Allegri pour prendre la suite d’Andrea Pirlo. Le fameux jeu de chaises musicales promis entre le Real Madrid et la Juventus Turin n’aura finalement pas lieu.

Communiqué du Real Madrid :

“Le Real Madrid C. F. annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son contrat en tant qu’entraîneur de notre club.

Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui montrer notre appréciation pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années, et pour ce que sa silhouette représente pour le Real Madrid.

Zidane est l’un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu’il a été en tant qu’entraîneur et joueur de notre club.

Il sait qu’il est au cœur du Real Madrid et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison.”

Source: https://www.goal.com/fr

