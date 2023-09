OM : Fumée blanche à Marseille, l’Italien Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur phocéen

Une semaine après la démission de Marcelino, Gennaro Gattuso a été officiellement nommé entraîneur de l’OM ce mercredi

Après un Argentin (Jorge Sampaoli), un Portugais (André Villas-Boas), un Croate (Igor Tudor) et un Espagnol (Marcelino), c’est au tour d’un Italien de prendre place sur le banc de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a annoncé, ce mercredi, l’arrivée de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur, une semaine après la démission de Marcelino, à la suite d’une crise entre supporteurs et dirigeants.

« Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille, a expliqué, dans un communiqué publié par l’OM, l’Italien. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent. J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent. »

Des défis, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan n’en manquera pas : après la première défaite en championnat, dimanche au Parc des Princes face au PSG (4-0), l’OM affrontera Monaco, un autre candidat au podium, samedi. Il y aura aussi, jeudi 5 octobre, l’affrontement face à Brighton, en Ligue Europa.

