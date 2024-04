Aujourd’hui, Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football (Fémafoot) a le vent en poupe. Privé de sa liberté pour des raisons extra sportives, Bavieux Touré continue de faire l’unanimité autour de ses actions pour l’avancée du football malien au point que la 51e session de l’assemblée générale ordinaire de la Fémafoot, tenue le 30 mars 2024, lui a adressé une motion de soutien.

En détention provisoire, le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux, vient d’être réconforté par ses mandants. Les membres statutaires de la 51e assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football viennent d’adresser une motion de soutien à leur président.

Imbattable sur le terrain sportif, les adversaires de Mamoutou Touré dit Bavieux ont fait recours au terrain extra sportif pour l’éliminer de la course pour la présidence de la Fémafoot. C’est du moins ce que beaucoup d’observateurs de la scène sportive disent ou pensent tant la coïncidence entre la mise en détention provisoire de Bavieux et le lancement de sa campagne prête à confusion. En effet, Bavieux a été mis sous mandat de dépôt le 9 août 2023 pour, dit-on, “atteinte aux biens publics” au lendemain du lancement de sa campagne. Malgré ce mandat de dépôt, Mamoutou Touré dit Bavieux a été réélu à la tête de la Fédération malienne de football pour un deuxième mandat lors de l’assemblée générale élective de la Fémafoot tenue le mardi 29 août 2023.

Aujourd’hui, on peut dire que Bavieux n’est pas abandonné par ses mandants bien que certains aient tenté de profiter de la situation.

Le 30 mars 2024, les membres statutaires de la 51e assemblée générale ordinaire de la Fémafoot ont apporté leur “soutien total et indéfectible” au président Bavieux à travers une motion de soutien. “Le camarade Touré a consacré l’essentiel de sa vie au service du football malien, africain et mondial. Bavieux est une grande fierté pour nous membres de la Fédération malienne de football. Nous prions Dieu pour qu’il garde la santé et recouvre la liberté pour lui permettre de s’occuper pleinement du développement durable de notre football”, ont-ils indiqué dans leur motion de soutien. Les innovations apportées par Bavieux Touré pour le développement du football malien en termes de formation des ressources humaines et d’infrastructures se passent de tout commentaire. Comme pour dire que bon sang ne saurait mentir.

El Hadj A.B. HAIDARA

