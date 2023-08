L’ancien journaliste devenu chargé de communication et des relations publiques du ministère de la Sécurité et de la protection civile, Amadou Mahamane Songho, a annoncé sa candidature à l’élection pour la présidence de la fédération malienne de foot Ball.

Cet ancien journaliste ambitionne de mener des grandes réformes une fois président de la FEMAFOOT. Face à la presse, il a annoncé sa candidature en donnant des détails sur son programme de la relance du sport roi au Mali. Ce programme en 52 pages reparties en plusieurs axes met l’accent sur la formation des jeunes talents, les entraîneurs, des journalistes et des administrateurs de footBall. Amadou Mahamane Songho prévoit la création de plusieurs centres de recrutement dans chaque ville et la multiplication des compétitions pour rendre les jeunes maliens compétitifs. « Il faut diversifier les compétitions pour créer de la compétitivité au-delà du Championnat national et de la coupe du Mali », a déclaré Amadou Mahmane Songho.

Ce journaliste qui brigue pour la première fois la présidence de la FEMAFOOT a un axe consacré à l’amélioration de la qualité des infrastructures sportives et la mobilisation des partenaires et des sponsors auprès des clubs de la première division jusqu’ à la troisième division. S’y ajoute le renforcement de la coopération diplomatique dans le domaine du sport avec les grandes nations de football. « Nous avons un projet de jumelage avec les clubs italiens, anglais et brésiliens pour la formation de jeunes », expliqué le candidat. Toujours selon lui, une relecture des textes de la Fédération malienne de Foot Ball est dans son programme de 52 pages.

D’ores et déjà, il fait un constat amer sur les textes actuels qui régissent l’instance de football malien. « Les textes contiennent les germes de l’exclusion », a reproché Amadou Mahamane Songho. Les changements par le candidat devront se rapporter à la modification du modèle de parrainage. « Il est un facteur de blocage pour postuler à la présidence de la FEMAFOOT », a –t-il déploré. Amadou Mahamane Songho est un ancien joueur qui a évolué dans plusieurs clubs de sa région natale Tombouctou, dans la réserve du réal de Bamako jusqu’au Celta club d’Abidjan où il a gagné la coupe CAF. Devenu journaliste sportif au terme de ses études, il a couvert plusieurs compétitions de la Coupe d’Afrique des Nation en 1990 et 2002. Aujourd’hui, en plus de ses fonctions dans la l’administration malienne, il est dirigeant sportif.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

