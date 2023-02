Promotion du sport en milieu universitaire : vers la création de clubs universitaires

La Direction générale du Centre national des œuvres universitaires (Cenou) a tenu ce jeudi 2 février 2023 la 25ème session de son conseil d’administration. Une session au cours laquelle les administrateurs se sont prononcés sur le bilan des activités réalisées courant l’année 2022 par la structure dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants ainsi que les perspectives. Parmi ces perspectives, nous avons la création de clubs universitaires affiliés aux ligues de basketball (filles et garçons) et de football dans le cadre de sa politique de promotion du sport en milieu scolaire et universitaire.

La cérémonie d’ouverture de la session était présidée par Mme Fanta Sylla, conseillère technique au ministère de l’Enseignement supérieur en présence du directeur général du Centre national des œuvres universitaires, colonel-major Ousmane Dembélé qui a affirmé dans son discours de bienvenue que malgré les difficultés liées à l’insuffisance des ressources financières, sa structure a pu réaliser beaucoup d’activités en 2022 dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants de l’enseignement supérieur du Mali.

Parmi les activités réalisées, il cita entre autres : la relecture en cours des textes de fonctionnement du Cenou, des bourses d’études et des aides sociales, la création des comptes Sama-Money et dépôt des demandes de bourse de de plus de 53.000 bacheliers de 2021, 100% en ligne ; le renforcement et l’animation du cadre d’échange entre le Cenou et ses partenaires pour une gestion efficiente des allocations financières ; la signature d’une convention entre le Cenou et Sama Money pour l’instauration d’un système de prêt étudiant dénommé « Avance sur bourse », qui permet aux étudiants, qui le souhaitent, d’obtenir une avance sur leurs bourses via Sama-Money ; le paiement des allocations financières des étudiants au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 ; le renforcement de la capacité d’hébergement des étudiants à travers l’ouverture d’un troisième bloc de 1020 lits à Kabala et le bail d’un immeuble supplémentaire d’une capacité de 130 lits à Ségou pour loger plus de 7.000 étudiants ; la poursuite de la mise en œuvre effective des recommandations du forum sur l’insécurité en milieu scolaire et universitaire, le transport d’environ 3000 étudiants en moyenne par jour avec seulement 12 bus opérationnels ; opérationnalisation d’un système digital de demande et de paiement en ligne de la carte de transport pour les étudiants, la prise en charge gratuite en soins et médicaments de plus de 11.000 étudiants vus en consultation, l’organisation des campagnes de sensibilisation et de dépistage et de vaccination contre la Covid-19, etc.

Il n’a pas manqué de souligner également les difficultés et les perspectives.

Comme difficultés rencontrées, le directeur général du Cenou a souligné surtout, l’irrégularité des années universitaires avec comme corollaire le non-respect du canevas de production des résultats académiques et des décisions d’inscription par les IES, entrainant un retard dans la transmission des données nécessaires pour le traitement des allocations financières au Cenou.

Comme perspectives, le Cenou compte poursuivre des activités visant à améliorer les conditions de vie et d’études des étudiants, finaliser le processus de relecture des textes du Cenou ; poursuivre la mise en œuvres effective des recommandations du forum sur l’insécurité en milieu scolaire et universitaire ; procéder à la création de clubs universitaires affiliés aux ligues de basketball (filles et garçons) et de football ; procéder au lancement de l’Assurance maladie volontaire des étudiants (AMV) et le lancement du système de prêt volontaire aux étudiants.

Dans son discours d’ouverture de la session, Mme Fanta Sylla fera savoir que le Cenou, avec seulement 15% d’ouverture du budget 2022 approuvé, a pu relever beaucoup de défis dans l’atteinte de ses objectifs d’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants.

Parmi ces défis, elle cita entre autres, le paiement régulier et à temps des allocations financières, la garantie d’un logement décent et des conditions de restauration saines, la possibilité d’une couverture sanitaire adéquate; la promotion et la diversification des activités sportives, artistiques et culturelles pour l’épanouissement des étudiants.

Cette 25ème session a été consacrée à l’examen du procès-verbal de la 24ème session et de l’état d’exécution des recommandations ; l’évaluation et adoption des projets de rapport d’activités annuel et du rapport financier 2022 ; l’examen et l’adoption des projets de programme d’activités et de budget 2023 ; l’examen et validation de deux (02) projets de délibération et les questions diverses.

M.Dolo

Commentaires via Facebook :